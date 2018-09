¡Tom Walker, primer número de septiembre en LOS40!

Resulta significativo que, una vez dejado atrás el ambiente festivo del mes de agosto, el primer número 1 del mes de septiembre sea para una canción lenta y muy sentimental, a la par que preciosa: Leave a light on, del escocés Tom Walker.

Es el primer número 1 en LOS40 de este cantante y compositor que nació en Glasgow pero que ha pasado la mayor parte de sus 26 años en Mánchester. Sus referentes musicales son muy variados: de cantautores como Paolo Nutini y John Mayer a grupos de rock como AC/DC. Esta mezcla tan singular queda patente en el personalísimo estilo de Walker, una de las voces revelación de este 2018.

Compuesta a medias por Walker y el productor de éxitos Steve Mac (Bedroom floor, de Liam Payne, Your song, de Rita Ora o Symphony, de Clean Bandit) Leave a light on (“Deja una luz encendida”) ha sido número 1 de ventas en Francia, y habla de cómo, incluso en los malos momentos, no ha que perder la esperanza. Su segundo álbum, What a time to be alive, saldrá el 19 de octubre, y lo estará presentando en directo en España en diciembre: el día 11 en Barcelona y el 12 en Madrid.

En el vídeo que encabeza estas líneas, Tony Aguilar te cuenta más cosas de este primer número 1 de Tom Walker, a quien solo podemos decir: ¡enhorabuena!