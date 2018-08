Thalía lanza ‘Me oyen, me escuchan’, el tema salido de su vídeo viral

Quién le iba a decir a Thalía que se convertiría en uno de los personajes del verano 2018. Y no, no ha sido por el éxito de su canción No Me Acuerdo, si no por un vídeo que subió agradeciendo a los fans la buena acogida que había tenido el tema.

En él, vemos a la diva mexicana vestida con un mono de flecos rosas y luciendo un par de aros de oro, hablando directamente a cámara: “¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?”.

Con una sonrisa que no se le quita de la cara, la cantante de 47 años aparece eufórica y, tras preguntar a los espectadores, empieza a cantar: “Yo estoy feliz, feliz, feliz, de que los tengo”.

Por supuesto, el vídeo no pasó desapercibido y se ha convertido en uno de los virales de este verano. ¡Si hasta tiene su propio reto: el #ThaliaChallenge! Consiste en grabarse repitiendo las palabras de Thalía.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. El éxito del vídeo ha sido tal que este viernes, 31 de agosto, ha salido un remix oficial: Me Oyen, Me Escuchan.

Detrás de la fantástica creación –porque tenemos que reconocer que suena bastante bien- se encuentra Chuy Nuñez. El DJ ha convertido las cuatro frases del challenge en un tema de lo más pegadizo, que no nos sorprendería que la propia Thalia se animase a cantar en sus conciertos. ¡Seguro que el público acaba pidiéndoselo!

Es más, detrás del remix se encuentra el sello de Sony Music Latin. De hecho, se puede escuchar en todas las plataformas digitales. ¿No os parece lo más? Vamos, que Thalia ha creado un hit accidentalmente. ¡Y nos encanta!

¡Si no lo has escuchado, dale al play y disfruta!