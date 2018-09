Dua Lipa, Troye Sivan o Enrique Iglesias han apostado por una nueva oleada de directores de videoclips

El videoclip se ha convertido en una herramienta imprescindible para que una canción alcance las cotas de popularidad que se disputan los más grandes. Unos buscan impactar, otros, ser originales, pero lo que está claro es que cada vez se busca una mayor creatividad que logre llamar la atención de unos usuarios sobrecargados de imágenes.

En este campo tenemos nombres consagrados como el de Michel Gondry, Anton Corbijn, Joseph Khan o Spike Jonze. También hay multitud de ejemplos de grandes cineastas que, de modo puntual han dirigido algún videoclip como John Landis con el mítico Thriller de Michael Jackson que también contó con Martin Scorsese para Bad.

Pero, últimamente esos grandes maestros están dejando hueco a nuevas generaciones de realizadores que están apostando por nuevos formatos y están llenando de gran frescura un campo en el que no hay límites.

Billboard ha elaborado una lista con 10 de los realizadores jóvenes que tienen más proyección. Puede que sus nombres no te suenen pero seguro que has visto alguno de sus trabajos. Toma nota porque ellos pondrán las bases de los visuales que pondrán imágenes a la música.

Cole Bennett

Si nos adentramos en el Hip Hop, uno de los nombres de referencia, sin duda, es el de Cole Bennett, un joven de tan sólo 22 años que ya se ha montado un imperio entorno a este género.

Abrió un blog llamado Lyrical Lemonade y ahora es una empresa que se dedica a la dirección de vídeos, eventos en directo, merchandising… y tiene pensado hasta sacar su propia bebida.

Su primer vídeo tiene dos años. Fue Hit Em Wit It de Famous Dex que rodó en 2016 en el sótano de la casa del rapero. Tardó 40 minutos en grabar y suma ya más de 18 millones de reproducciones en youtube.

“En noviembre del año pasado me preguntaron, ‘puestos a soñar, ¿con qué tres artistas te gustaría trabajar?’. Dije que Mac Miller, Wiz Khalifa y Chance The Rapper y ya he hecho vídeos para los tres”, explicó a Billboard. Y son sólo de los tres raperos que llenan su amplio curriculum.

BRTHR (Alex Lee y Kyle Wightman)

Alex Lee tiene 26 años y creció en Japón. Kyle Wightman hizo lo propio en Long Island y tiene un año más. El encuentro se produjo en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York donde ambos estudiaban cine. Y es que ahí está su ambición. Tienen una serie y una película en proyecto, pero mientras, siguen haciendo videoclips.

En 2010 crearon su proyecto como duo, BRTHR, en Nueva York y apostaron por los colores vibrantes y la edición de ritmo rápido como seña de identidad.

Suyos son vídeos como Party Monster o In the night de The Weeknd; Goosebumps o Butterfly Effect de Travis Scott; Breaking up de Charli XCX o Bounce de Iggy Azalea.

Lacey Duke

Vivía en Toronto cuando vio el vídeo The Rain de Missy Elliot (1997) y decidió que quería crear mundos como el que vio ahí. Puso todo su empeño en lograrlo y lo consiguió a través de videoclips como Cash Machine de D.R.A.M.

Luego conoció a Janelle Monae en uno de sus conciertos y acabó dirigiendo su vídeo de I like that con pavos reales y baños de leche. Y metida en ese neo soul también ha grabado visuales con SZA.

Karena Evans

La escena canadiense está dando nuevas promesas en este campo audiovisual y una de ellas es Karena Evans que con 22 años ya puede presumir de haber dirigido vídeos para SZA o Drake.

Estudió en la escuela de cine donde un amigo le pasó el contacto del prestigioso realizador de videoclips Director X. Empezó a trabajar con él pero, después de aprender, decidió dejarle y acometer riesgos propios. Una decisión difícil que le salió bien.

Ella firma el vídeo de Garden de SZA que incluye un cameo con el actor Donald Glover que ahora triunfa con su alter ego musical, Childish Gambino. Además, ¿recuerdas el vídeo en el que Drake iba regalando por la calle un millón de dólares? Pues, God’s plan también es suyo.

Confiesa que su inspiración es Melina Matsoukas, que ha firmado trabajos como Formation de Beyoncé o Just Dance de Lady Gaga.

Glassface

Ha tardado en hacer público su nombre real pero ahora ya sabemos que se llama Josh Goldenberg y su descubridor es Lil Yachty. Le llamó después de ver el vídeo de U Guessed It que hizo para OG Maco en 2014 y que supera los 62 millones de reproducciones.

Le pidió que hiciera el vídeo de 1 NIGHT que llenó de memes y es que este nuevo realizador está convencido de que es el momento de jugar con cualquier tipo de formato.

También es suyo el vídeo de Narcos de Migos, ese que vio Madonna y les escribió por Instagram para decirles que ese casoplón que salía era el suyo.

Fernando Lugo

Tiene 28 años, nació en México pero se crió en Miami y, por eso, quizás, le hizo especial ilusión trabajar en Move to Miami de Pitbull y Enrique Iglesias. Compartía lugar de adopción con el español.

Sus primeras inquietudes fueron musicales y con 15 años empezó a rapear. En seguida se dio cuenta de que no era lo suyo y se inclinó por el medio audiovisual. Se matriculó en la escuela de cine pero tuvo que dejarla porque su agenda estaba tan llena de proyectos que no tenía tiempo para ir a clase.

Antes de que Bad Bunny tuviera la popularidad de ahora, le dirigió el vídeo de Soy peor y, desde entonces ha grabado con él el de Si tú lo dejas en el que también están Nicky Jam o Farruko o Krippy Kush, también de Bad Bunny y Farruko.

Henry Scholfield

Tuvo claro a qué se iba a dedicar tras pasar 7 horas delante de la tele esperando que MTV volviera a poner un vídeo que le había llamado poderosamente la atención: 99 problems de Jay Z.

En su Londres natal se formó de manera autodidacta grabando con los raperos grime de allí. Rodaban donde podían y no les pillaban hasta que se cruzó con Proffesor Green.

Su gran oportunidad le llegó de la mano de Dua Lipa con la que estuvo tomando te para discutir el tema del empoderamiento femenino antes de grabar el vídeo de New Rules. Con ese vídeo, la cantante, consiguió convertirse en la artista femenina más joven en alcanzar los 1000 millones de reproducciones en youtube. Volvieron a trabajar juntos en el vídeo de IDGAF.

Grant Singer

Este realizador de Los Ángeles tiene ya un amplio curriculum que incluye artistas de muy distintos géneros, aunque se ha centrado en el pop más mainstream.

Son suyos Green light y Perfect places de Lorde; My My My de Troye Sivan o I don’t wanna live forever de Taylor Swift y Zayn. Es uno de los principales colaboradores de The Weeknd y también ha grabado con Skrillex o Future.

Él lo tiene claro, un gran videoclip es el que es indeleble y se queda contigo.

Bardia Zeinali

Nació en el seno de una familia musulmana en Canadá aunque se pasó la infancia en escuelas católicas asiáticas porque su padre era piloto comercial y se movía mucho.

En su habitación recreaba vídeos de Britney Spears y acabó montando allí un estudio y se fue a dormir a la habitación de sus hermanas.

Su vida cambió cuando Troye Sivan se puso en contacto con él a través de Instagram. Grabó con él el vídeo de Bloom y repitió en el de Dance to this en el que también colabora Ariana Grande.

Zia Anger

Esta cineasta neoyorkina tenía prohibido ver mucha tele durante su infancia y ese provocó en ella un cierto desdén ante los vídeos musicales.

Pero cambió su percepción en la Universidad cuando trabó amistad con un grupo de músicos que la introdujo en el indie. Jenny Hval o Mitski figuran entre los artistas que la hicieron cambiar de opinión.

Le gusta llevar las experiencias a límites que tal vez sean incómodos pero que suponen un buen desafío.