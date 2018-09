Ha tardado en ver la luz, pero ‘Bloom’, de Troye Sivan, es un disco que vale la pena escuchar

Lo hemos visto acompañado de grandes estrellas del pop como Ariana Grande o Taylor Swift, pero ahora es turno de que Troye Sivan brille con luz propia. Lo puede hacer sin problema alguno, el joven acaba de lanzar Bloom, un segundo álbum de estudio que ha tardado más de lo esperado en llegar pero que es muy interesante.

Interesante a nivel estético, respecto a lo musical y teniendo en cuenta también el contenido. Troye Sivan apuesta por una producción mucho más elaborada en comparación con su primer disco. Bloom cuenta con 10 temas entre los que se incluyen dos colaboraciones: con Ariana Grande y Gordi.

En lo musical, destacan pistas como Lucky Strike o Animal, su último single, pero My My My! o Bloom como primeros singles están muy inteligentemente escogidos. Además, el resto de canciones del disco siguen un medio tiempo que propician una escucha tranquila y relajada.

Estéticamente, el cantante sigue con una linea transgresora en cuanto a los roles de género se refiere. El videoclip de Bloom es el ejemplo más claro. Dirigido por Bardie Zeinaldi, el clip es una explosión artística en la que Troye vuelve a hacer metáfora del despertar sexual y el enamoramiento y, por supuesto, todo el clip es un guiño al colectivo LGTBI.

Precisamente este es el tema sobre el que versa la mayoría de canciones del disco. Actualmente, Sivan es uno de los referentes homosexuales más influyentes en la música. Mucho más concienciado y reivindicativo que otros cantantes como Sam Smith, Troye acaba de lanzar un álbum donde no tiene miedo a mostrar su vulnerabilidad, sobre su vida (la de un joven homosexual) y sus romances.

Bloom, que podríamos definirlo como un pop cálido muy fácil de escuchar, llega en un momento en el que el propio artista australiano es más feliz que antes. "Esto se nota en mi nuevo disco". El propio Troye nos contó, en una entrevista para LOS40, que se lo ha pasado "muy bien" haciendo este disco. Se nota.