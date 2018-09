Puede que su nombre no te suene (todavía), pero Leslie Grace es una de las reinas del reguetón. Con tan solo 23 años, la artista se ha convertido en una de las integrantes de la última ola de chicas que triunfan cantando música latina urbana. ¡Y nos encanta!

En España la hemos conocido este verano gracias a su hit Duro y Suave, un hit que canta junto a Noriel, pero Leslie lleva desde 2012 dando tumbos en la industria de la música.

Leslie Grace, del R&B al reguetón, pasando por la bachata

Su carrera musical no estaba orientada en un principio para cantar reguetón. Al menos, eso parece. Leslie empezó cantando R&B y versiones pop de clásicos como Will You Still Love Me Tomorrow. Vamos, que poco tenía que ver con los ritmos latinos que canta ahora.

Nacida del Bronx, criada en Florida y de padres dominicanos, Leslie se mueve cómodamente cantando en inglés y en español. Teniendo en cuenta lo mucho que se lleva ahora un single en espanglish, no nos extraña que saque estas facultades en sus próximo tema.

Tras probar suerte en el R&B, Leslie se hizo un hueco en el mundo de la bachata. Fue ahí donde llamó la atención. Con temas como Nadie como tú y Como duele el silencio, con veinte años, la cantante ya tenía un nombre en la industria.

De hecho, llamó la atención de un grupo español, lanzando una colaboración con ellos. ¿Sabéis de cuál se trata? Nada más y nada menos que de DVICIO. En 2016, lanzaron Nada, una balada donde las voces de Leslie y Andrés se compactan perfectamente.

Leslie Grace y Dvicio cantaron juntos en 2016

Pero ha sido este 2018, cuando Leslie ha pasado a ser mundialmente gracias, en parte, a su inclusión en el mundo del reguetón. No solo ha sido gracias a Duro y Suave, la cantante también ha estado en el remix de Mi Mala junto a Mau y Ricky, Karol G, Becky G y Lali –vamos, una lista extensa de estrellas del género-.

Si eso no fuese poco, Leslie ha abierto fronteras y se ha animado a colaborar con un grupo de K-Pop. Se trata de Lo Siento junto a Super Junior,Super Junior. Se trata de la primera vez que un artista latino se une a uno de K-Pop. ¡Toda una proeza!

No hay duda de que vamos a oír hablar mucho de Leslie los próximos meses. Y es que este noviembre lanzará su cuarto disco de estudio, Generations, y estamos seguros de que más de una canción nos hará bailar a ritmo de reguetón.