Este septiembre se cumplen diez años desde que Katy Perry decidiese pasar por el altar. Y no, no nos referimos a cuando se casó con Russell Brand, si no a cuando lo hizo con el modelo Alexander Rodríguez.

Puede que solo lo hicieran en el videoclip de Hot N Cold, uno de los primeros éxitos de Perry, pero bastaron los cuatro minutos que dura la canción para que muchas y muchos acabasen enamorándose de la mirada del joven. ¡Y no nos extraña!

Siento deciros que, aunque no os lo creáis, ya ha pasado una década desde que la californiana publicara este vídeo –qué mayores nos hacemos-, pero todavía no nos hemos olvidado del joven novio. De hecho, el videolclip es uno de los más vistos de la cantante en youtube y suma 833 millones de reproducciones.

'Hot N Cold' se publicó en 2008

Tras una laboriosa investigación hemos dado con su cuenta de Instagram y, como nos imaginábamos, sigue dedicándose al mundo del modelaje. Alexander, que ya está metido de lleno en la treintena, sigue igual de atractivo que siempre.

El modelo sigue trabajando para la agencia LA Models, protagonizando anuncios y sesiones de fotos. Además, como hemos podido comprobar en su Instagram, le encanta pilotar helicópteros y pasear en caballo.

Pero si hay un don que nos ha sorprendido de Alexander ha sido su capacidad para cantar. Bueno, no es que lo haga especialmente bien, pero los vídeos que sube a su cuenta de Instagram junto a la guitarra son de lo más divertidos.

No hay duda de que Alexander sigue estando estupendo. Quién sabe, quizá Katy lo tenga en cuenta para alguno de sus próximos videoclips.