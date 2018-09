Ismael Serrano y Álex Ubago compiten por el título de Triste de España

Oír música triste tiene su punto. Es domingo, diciembre, está lloviendo, hace poco has terminado una relación y no tienes con quién ir al cine a ver la nueva comedia romántica. ¿Cuál es el mejor plan? Quedarte en casa escuchando música y, dado tu estado de ánimo, mejor va a ser Ismael Serrano que Maluma.

Todavía es septiembre, lo sabemos, pero esos días llegarán. Así que, más vale que prepares tu lista de reproducción porque sí: ''winter is comming''. Por si acaso, ya te contamos que Spotify tiene claro cuáles son las cinco canciones más tristes de la historia y El País lo ha contado en este artículo.

Una mini lista que ha sorprendido al cantautor Ismael Serrano porque, atención, ninguna canción es suya.

Pero: ¿acaso Ismael no se merece estar en el Pódium? Ya te digo yo a ti que sí.

''Otro hombre dormirá contigo

Y dará nombre a todos tus hijos

Ven, acércate a mí

Deja que te vea

Que otras primaveras

Te han de llevar muy lejos de mí''

Él mismo se ha asomado a Anda Ya para reivindicar su sitio: ''Uno se forja una reputación a lo largo de toda una vida (...) Es una absoluta injusticia que se olviden de nosotros''

Atención porque Ismael no ha sido el único en entrar en esta conversación. El gran Álex Ubago también se ha unido: ‘’Estáis aquí haciendo un debate sobre la tristeza y no me invitáis’’.

Obviamente, alguien que canta: ''Y si preguntan por mí, no les digas donde fui, que tu alma sea fuerte, y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di'' está más que invitado a nuestra conversación. Se lo ha ganado a pulso.

Y es que el autor de ‘’Papá cuéntame otra vez’’, tiene mucha razón, para poder levantarte, primero hay que caer y sentir la tristeza: ‘’Yo reivindico la tristeza. No ser un triste y estar permanentemente triste, pero es saludable transitarla a través de las canciones’’

También asegura que: ''La gente que está permanentemente riendo me parece sospechosa''. Vamos, que en Anda Ya estamos un poco tocados. Eso es así. Sobre el rotundo éxito del reguetón, Ismael lo tiene claro: “El reguetón es una huida hacia adelante”. Los autores jóvenes prefieren ahora pensar en fiesta, mujeres, hombres y verano, que en recrearse en el dolor o la tristeza.

Nosotros no hemos averiguado cuál de ellos es más triste, lo que tenemos claro es que son dos grandes y que nos ayudan cuando sentimos la soledad, nos acompañan con su música cuando estamos tristes y nos hacen entender mejor el mundo de las emociones, ese gran desconocido para muchos. Y ahora, ponte un par de canciones suyas para sentirte algo mejor y déjate un rato de Daddy Yankee.