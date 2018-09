“Con ‘Mala mía’ he conseguido la reacción que buscaba, ahora es un himno en las discotecas”

Maluma está en España, donde dará comienzo a la parte europea de su F.A.M.E Tour. No son muchos los artistas globales que cuando vienen de visita con la agenda llena de conciertos, dedican tiempo a hablar con los periodistas (eso suelen hacerlo cuando sacan disco). Pero él lo hace porque sabe que una de las claves de su éxito es el trabajo incansable.

Cuando me dijeron que tenía casi media hora para charlar con él, reconozco que tuve sentimientos encontrados. Es uno de esos personajes del momento que es interesante conocer para saber qué se esconde realmente detrás de tanta polémica, pero saber que es obligado hablar con él de feminismo y machismo, da un poco de pereza.

¿Es realmente ese chico al que no le importa lo que piensan los demás, trata a las mujeres como objetos y busca polémica hasta debajo de las piedras? ¿Es el niñato maleducado que se atreve, de vez en cuando, a publicar peinetas en su Instagram?

La respuesta es que no. Después de charlar con él, uno obtiene la certeza de que lo suyo es un personaje tras el que se esconde un chico educado, poco dado a entrar en polémicas, muy enmadrado y realmente, un apasionado de su trabajo que sabe que las estrategias en redes sociales son las claves para triunfar.

Comienzas gira europea de F.A.M.E. ¿Cuál es el truco para levantarte por la mañana y saber en qué ciudad estás?

Abrir la ventana de la habitación… estos días he estado muy perdido porque el cambio de horario aquí, en España, me tiene con jet lag. Vengo de México, de hacer La voz México y de hacer nueva música pero me siento feliz.

Supongo que no todos los días tiene uno las mismas ganas para subir a un escenario. Cuando tienes un mal día, ¿cómo te enfrentas al público?

Cantar siempre me apetece. Estar en un escenario siempre me gusta porque es mi momento favorito de mi carrera musical. Estar en el estudio me encanta también, pero lo que más me gusta es estar sobre el escenario. Lo que sí me cuesta es levantarme de la cama, cuando estás en ese proceso de desperezarte, de querer abrir los ojos, es cuando digo, ‘no quiero quedarme durmiendo’. Pero cuando tengo la mentalidad de subirme al escenario ya estoy motivado.

No es la primera vez que vienes por España: ¿Te ha dado tiempo a descubrir a alguno de nuestros artistas?

Pablo Alborán… no sé… no he tenido mucho tiempo de hablar con ellos… Alejandro Sanz, soy muy fanático de Alejandro Sanz. Es el artista favorito de mi madre de toda la vida. Isabel Pantoja también.

Soy muy fanático de Alejandro (Sanz). Nunca lo hice de una manera negativa, yo creo que lo tomó de la manera que no era.

Tu madre, que es fan de Alejandro Sanz, ¿qué te dijo cuando hubo ese cruce de mensajes cuando le imitaste y él contestó?

Mi mamá se ríe de todo eso porque sabe lo fanático que soy de Alejandro, es que soy muy fanático de Alejandro. Nunca lo hice de una manera negativa, yo creo que lo tomó de la manera que no era. Al revés, soy fanático de él y escucho mucho su música.

¿Habéis hablado alguna vez?

Sí, pero nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar. Me lo he encontrado por ahí en varias ocasiones. Además, tenemos un gran amigo en común que es Marc Anthony, que es como mi hermano mayor. Sí, pero no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar.

Rara es la semana en la que no tenemos un nuevo single tuyo o colaboración, ¿llevas la cuenta de cuántos Nº1 tienes?

Hace poco estaba pensando en eso porque hago mucha música y no sólo para mí, sino que compongo para otros artistas y luego si me gusta la canción me monto en ella y hago el featuring o hago el remix, pero lo hago por pura pasión. Me gusta estar en las canciones que realmente me agradan y que me gustaría cantar. Ahora tuve la última colaboración con Reik, Amigos con derechos, una canción que empezó volando y muy bien. Todos los días trato de ser parte y estar en la movida, creo que esa es una de las claves de mi carrera.

Uno de los que más ha dado que hablar últimamente ha sido Mala Mía, ¿la reacción a esta canción es la que esperabas y buscabas?

Se venía ver con la portada. Se veía venir que mucha gente iba a hablar al respecto pero la reacción sí es la que buscaba, ahora es un himno en las discotecas. Cuando estás en la discoteca te echas unos tragos encima y quieres cantar a la vida: “Así es mi vida, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía”. Es lo que mucha gente quiere decir hoy en día, los que por las redes han sido muy criticados y parece que su valor está en los seguidores que tengan. Parece que cuantos más comentarios tengas, más famoso te vuelves. Quería que la gente se sintiera inspirada con la canción y que le dijera al mundo que no vivan su vida, que cada cual tiene una.

Tú eres el hombre más seguido en Instagram Stories, tú te lo trabajas, para bien y para mal.

Sí (risas) Yo lo digo que las redes sociales esclavizan un poco. Me levanto y lo primero que hago es revisar mi celular, las fotos de Instagram que subí, cuál va a ser el plan estratégico de mi próxima canción, cuál va a ser la expectativa y todo eso tiene que ver con las redes sociales. Yo soy el primero en caer en el hueco de las redes sociales y lo he jugado y sigo siendo el artista latino masculino con más seguidores en redes. Me lo gano, trabajo mucho en eso.

Las redes sociales son un arma de doble filo. #MejorSolaQueConMaluma, ¿qué te produce este hashtag?

Se veía venir. Si con 4 babys se vino esa polémica con Mala mía iba a pasar. Respeto el punto de vista de todas las personas, no lo comparto, obviamente. Fui criado por mi madre y mi hermanita en el respeto a las mujeres.

Supongo que a estas alturas ya estás cansado de escuchar eso de ‘machista’. ¿Qué dice tu madre al respecto que supongo que es la persona que mejor te conoce?

Se pone triste. Es muy fácil coger el dedo y señalar y buscar sin saber el fondo de todo. Eso pasa todos los días y lastimosamente no soy yo el que sufre, es mi familia. Eso es importante que la gente lo sepa, me hacen daño porque es mi mamá la que sufre. Pero nada, pa’lante, cabeza arriba porque Mala mía sigue siendo un éxito y se convirtió en el éxito de las discotecas.

En cuanto al urban latino, ¿qué te pareció el alegato de J Balvin para pedir a vuestros colegas que no hicieran apología de drogas y violencia?

Totalmente de acuerdo. Eso es más profundo. Llamar a Pablo Escobar un ídolo, son palabras mayores, y muchos artistas urbanos recalcan eso y se sienten, incluso, orgullosos del movimiento Escobar que para nosotros fue el enemigo público número uno en Colombia y que acabó con tantas vidas en una época en la que el narcotráfico en Colombia era lo más reconocido en el mundo entero.

Balvin y yo tenemos la obligación de mostrar al mundo entero el nuevo Medellín, la nueva Colombia, mostrándoles las cosas más positivas, el arte, la música… la responsabilidad es muy grande pero es un buen momento para eso. El 3 de noviembre voy a hacer un concierto en mi tierra, después de tres años sin ir, y ese es el mensaje que quiero transmitir.

Hace poco te veíamos en una foto con Madonna, ella que siempre ha sido la reina de la polémica, ¿qué te dijo de provocadora a provocador?

Buauuu, para mí es el ídolo más grande en el mundo entero. Siempre he dicho que estaba Michael Jackson y que estaba Madonna, lamentablemente Michael Jackson no está y nos quedó este legado de Madonna con tantas cosas musicales que han pasado por la tierra. Veo en ella la reina de la música, la diosa de la música y no tuvo que decir muchas palabras, con su mirada lo dijo todo. Me dijo que sabía quién era yo y que seguía mi carrera. Ahora sigo en contacto con ella, y para mí significa mucho que una persona como ella crea en mi carrera musical, me da nuevas esperanzas y motivación.

A Madonna siempre le han gustado mucho los latinos, lo hemos visto a lo largo de su carrera, ¿habéis hablado ya de hacer algo juntos?

(Risas) Me encantaría, para mí eso sería lo más top que podría hacer en mi carrera. No lo hemos hablado pero seguramente ella ya sabe que quiero colaborar con ella porque se me notan las ganas de hacer una canción con Madonna, ¿a quién no?

Y con Selena Gómez, ¿con ella harías una colaboración?

Claro que sí haría una colaboración con Selena Gomez.

¿Pese a todo lo que ha dicho?

Sí, aunque ella no quiera, a mí todavía me encantaría (risas). No soy rencoroso.

¿Con quién te gustaría y todavía no has podido?

Con Justin Timberlake, para mí es un artista muy top y siempre va a ser uno de mis ídolos.

Visto a dónde has llegado, ¿echas de menos el fútbol?

Mucho. El otro día Sergio Ramos me invitó a ver un partido del Real Madrid y es una de las mejores experiencias de mi vida porque la gente sabe lo fanático que soy del fútbol que tuve la oportunidad de jugar durante aproximadamente ocho años pero me fui por la música, no fue una mala decisión para nada, soy muy feliz con mi carrera musical pero sí me gusta mucho el fútbol. No he podido jugar pero pronto volveré a las canchas por hobby.

Y con Sergio ¿hablasteis de música, que él es muy musiquero?

Sí, le encanta la música, lo sigo en sus redes sociales y sé todas sus pasiones musicales. Tengo la oportunidad de hablar con él pero no de música. Le invité al concierto pero creo que tiene partido ese día, pero si puede venir al concierto, ahí tiene sus boletos en primera fila, obviamente.

¿Cada cuánto te sueles meter en Google para buscarte?

Nunca… el equipo de trabajo lo hace por mí. Prefiero seguir enfocado.

¿El titular que más te ha cabreado?

Cuando me llaman machista…

Pero a ese ya te habrás acostumbrado…

Cuando decían que era gay no me importaba porque yo sé que no soy gay, tengo una novia y una relación… no hay nada que me de rabia. Solamente me da rabia cuando veo a mi mamá triste, pero ya aprendió a reírse de todas estas situaciones. Las cosas que más duelen son las que afectan a la gente de mi alrededor pero no pasa nada porque ya tengo un blindaje.

¿Quién es la persona a la que más llamas a lo largo del día?

Cuando no estoy con mi novia, ella, porque vive en Los Ángeles y yo vivo por el mundo, entonces me comunico muy seguido, o con mi madre.

La popularidad te da acceso a mucha gente, ¿quién te ha hecho especial ilusión conocer?

He conocido muchas personas pero el top, top, Madonna.

Porque lo tienes muy reciente…

No, ella y Marc Anthony que se convirtió en mi amigo, en mi hermano mayor, es una de las cosas más bonitas que me ha dado mi carrera musical.

Pero pese a toda esa vida aparentemente envidiable no todo es bueno, ¿un momento que hayas vivido este último año que borrarías?

No borraría nada, todo pasa por una causa, todo ha pasado porque tenía que suceder y no me arrepiento de nada. Ha habido momentos muy difíciles en los que se lleva al cuerpo a un cansancio extremo por tanto trabajo, por decir sí a tanto. Esa es mi labor ahora, aprender a decir no, esa es mi gran enseñanza para este año. Me gusta venir aquí, me gusta hacer un vídeo antes de hacer un concierto. Termino y me voy al aeropuerto, duermo en el avión, al otro día tengo entrevistas, a todo digo que sí y esa ha sido mi enseñanza, aprender a decir que no, que no es nada fácil.

En tu disco abres con una intro de agradecimiento, ¿qué es lo mejor que te ha dado tu éxito?

Lo mejor que me ha dado es ayudar a las personas que están alrededor mío. La primera vez que recibí un monto importante de dinero lo primero que hice fue comprar un apartamento a mi mamá y esa fue una de las grandes alegrías que he tenido en mi vida. La sonrisa de mi mamá… mi mamá llorando día tras día, que me llamaba todos los días para agradecérmelo, eso es lo más bonito que me ha dado mi carrera, poder ayudar. Mi fundación El arte de los sueños, que estoy salvando a tantos niños de caer en la drogadicción, de caer en la violencia, que estoy creando esperanza y oportunidad en ellos, eso es lo más hermoso.