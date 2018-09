Childish Gambino - Feels like summer [2018]

Todavía hay muchos que no se han repuesto del shock que supuso el último vídeo musical de Childish Gambino, This is America. Ese con un profundo mensaje crítico que se ha granjeado más de un premio.

Ahora llega en modo más nostálgico con Feels like summer, uno de los singles que publicó al principio de verano en formato pack. Y lo presenta ahora en formato video de animación con un trabajo dirigido por él mismo junto a Ivan Dixon y Greg Sharp con ilustraciones de Justin Richburg.

Sencillo pero efectivo. El alter ego musical del actor Donald Glover sale a dar un paseo por el barrio y no es uno cualquiera sino uno plagado de artistas famosos de nivel de Kanye West, Drake, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, Will Smith, Azealia Banks, Future, Frank Ocean… y así una larga lista en la que cuentan tanto las presencias como las ausencias y en la que hay homenajes a artistazos como Michael Jackson o Whitney Houston. Sin duda, una historia por la música negra más reciente.

Esta es la lista de todos los cameos, ¿los has reconocido a todos?

• Lil Pump y Trippie Redd (00:46)

• 21 Savage y Metro Boomin '(00:48)

• Kodak Black (00:57)

• Migos (1:00)

• Chance The Rapper, Jaden Smith, Birdman (1:20)

• Will Smith (1:25)

• Azealia Banks (1:28)

• Nicki Minaj y Travis Scott (1:29)

• The Weeknd, Ty Dolla $ign y Frank Ocean (1:35)

• A$AP Rocky, Solange y Willow Smith (1:39)

• Soulja Boy (1:41)

• Drake y Future (1:46)

• Kid Cudi (1:59)

• Kanye West y Michelle Obama (2:06)

• Beyoncé y referencia a Fredo Santana (2:15)

• El gobernador de Florida. Andrew Gillium. con una referencia a XXXTENTACION (2:25)

• Lil Uzi Vert, Oprah Winfrey, Kehlani y Tiffany Haddish (2:42)

• Lil Yachty y Charlamagne (2:45)

• Gucci Mane (2:49)

• Snoop Dogg, Dr. Dre, Diddy, Wiz Khalifa y JAY-Z (2:51)

• Ball Brothers y Young Thug (2:58)

• Meek Mill, 2 Chainz, Pusha T y Lil Wayne (3:01)

• Rae Sremmurd y J. Cole (3:03)

• Janelle Monaé y Tessa Thompson (3:11)

• Chris Brown (3:29)

• Outkast (Big Boi y Andre 3000) (3:39)

• Rihanna (3:47)

• Whitney Houston (3:54)

• Michael Jackson (4:04)