Maroon 5, Jonas Blue y Sofía Reyes empezaron septiembre con buen pie

El mes de septiembre no ha podido empezar más movido en la lista. Para empezar, la sensibilidad de Tom Walker se impuso a los ritmos desenfadados y veraniegos de sus competidores en los puestos de cabeza y situó en el número uno su tema Leave a light on. Pero por debajo, en la tabla, se sucedieron movimientos dignos de destacar.

Maroon 5, fieles a su costumbre de dar la campanada con todo lo que hacen, fueron la subida más fuerte con Girls like you, su tema junto a Cardi B. Saltaron ocho posiciones y se situaron en el #20. Esta canción ya fue número 1 de ventas en Estados Unidos: ¿llegará tan alto en nuestra lista? Una Cardi B que, por cierto, hace doblete porque su single I like it está en el #28.

Jonas Blue feat Jack & Jack consiguieron ser la entrada más fuerte (#34) con Rise, mientras que Sofía Reyes, acompañada de Jason Derulo y Delaghetto conservan una semana más el récord de permanencia, y ya van 26 semanas con nosotros (ahora en el #11). ¿Te has quedado con ganas de más? Tony Aguilar te lo cuenta todo todito en el vídeo de arriba.