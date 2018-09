Si hay una artista que manda en la industria musical es, sin lugar a dudas, Beyoncé. Con todo un imperio a sus espaldas, la diva de Houston ha cumplido 37 primaveras siendo toda una leyenda de la música. Porque sí, se puede decir que Beyoncé ya forma parte de los mejores artistas de la historia. No lo decimos nosotros, si no las cifras.

La cantante de Lemonade no ha llegado ni a los cuarenta y todo lo que toca lo convierte en oro. ¡Si hasta ha grabado en el mismísimo Louvre de París! Además, sus conciertos son todo un expectáculo que dejan boquiabiertos al público. Y no es casualidad: canta, baila y va de un sitio a otro del escenario. Basta ver su espectáculo en la Super Bowl de 2013 para ver de todo lo que es capaz.

Así fue la actuación de Beyoncé en la Super Bowl de 2013

Aunque se diese a conocer con el grupo Destiny's Child, triunfando como vocalista principal, Beyoncé no tardó en volar en solitario y en 2003 lanzó su primer disco: Dangerously in Love. ¿Os acordáis de su temazo Crazy In Love con Jay-Z? Pues bien, fue uno de los singles de ese disco. Aunque aún no lo sabía, era el comienzo de la reina: Queen B.

Y es que este apodo le va como anillo al dedo. Es la reina de la industria y sus seis álbumes de estudio lo corroboran. De hecho, todos ellos han debutado como número 1 en todas las listas de ventas. ¡Y no nos extraña!

Con motivo de sus recién estrenadas 37 primaveras, en LOS40 os contamos diez récords que ha conseguido la artista de Halo. ¿Te vas a quedar sin saberlo?