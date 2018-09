Llegan LOS40 Music Awards 2018 con más fuerza que nunca

Tienes una cita el próximo 2 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Llegan LOS40 Music Awards 2018, y lo hacen con más fuerza que nunca. ¿Te vas a perder la fiesta musical del año? Las entradas ya están a la venta y hay una que lleva tu nombre.

tickets 2 Nov Madrid WiZink Center

Este sábado 8 de septiembre Tony Aguilar dará a conocer en Del 40 al 1 las primeras actuaciones que llenarán de emoción el antiguo Palacio de los Deportes. Y el 13 de septiembre os contaremos los nominados a los premios en una fiesta con la industria de la música y un montón de celebrities. Permanece atento a nuestras redes sociales y a tu emisora de LOS40 para ser el primero de tus amigos en saberlo.

Pero toda fiesta necesita una temática y LOS40 Music Awards no iban a ser menos. Este año llenaremos el WiZink Center de naturaleza y bailaremos al ritmo de nuestro instinto. Porque solo la música calma a las bestias, hace crecer las plantas y despierta esa capacidad innata que tiene todo ser vivo para moverse en libertad.

La música es algo innato e inherente a todos nosotros. / LOS40

El 2018 nos ha traído grandes momentos en la música. Lanzamientos que no nos han dejado indiferentes y un sinfín de nuevas voces que nos han deleitado con su talento. Es por ello por lo que este año volvemos a apostar precisamente por esto, el talento. Aquello que debe premiarse a toda costa para demostrar mundialmente que sin la música, la vida carecería de sentido.

A partir del 8 de septiembre empezaremos a desvelar los nombres de artistas que actuarán en LOS40 Music Awards y el 13 de septiembre conoceremos a los nominados... ¡Nervios!

Y no solo tenemos en cuenta las canciones que ya conocemos, sino también aquellas que han emergido para sorprendernos. Si no, que se lo digan a C. Tangana cuando recibió el premio al Artista Revelación del Año en la gala del año pasado. ¡Fue el comienzo de una gran carrera!

Pero lo cierto es que a esta fiesta no solo tú estás invitado, sino también un sinfín de artistas nacionales e internacionales. Y es que si el 2017 nos dio a una Camila Cabello recogiendo orgullosa su premio, ¿qué nos puede traer 2018? Tampoco tendrás que esperar mucho más para conocerlo.

Recuerda, el próximo 8 de septiembre, Tony Aguilar te lo contará en Del 40 al 1. Permanece atento también a tu emisora y a nuestras redes sociales en días posteriores porque te iremos desvelando más nombres cada pocos días en antena y en Twitter, Facebook o Instagram.

Así que recuerda, no te pierdas la fiesta musical más grande del año. 2006 fue el que los vio nacer y 2018 será el año que cambiará el rumbo de la música con las actuaciones de tus artistas favoritos.

Si Beyoncé, Taylor Swift, Shakira, Robbie Williams y One Direction han vivido LOS40 Music Awards en directo, ¿por qué tú no? Tenemos una cita el próximo 2 de noviembre.

LOS40 MUSIC AWARDS 2018 son solidarios con UNICEF, la ONG de ayuda a la infancia, para que todos los niños del mundo puedan disfrutar de ser niños sin preocuparse de nada más.