Dua Lipa anuncia las colaboraciones de su nuevo álbum deluxe

Tienes una cita el próximo 19 de octubre. Dua Lipa ha hecho público el repertorio de canciones que formará parte de la nueva versión de su anterior álbum y que se publicará en esta fecha. Sigue leyendo porque el listado de canciones no te dejará indiferente.

So excited to release a super deluxe edition of my album on October 19th with 3 NEW SONGS!! Think of this as a little gift to wrap up this album cycle!

One Kiss junto a Calvin Harris, Scared To Be Lonely con Martin Garrix y No Lie con Sean Paul son algunas de las colaboraciones que ya hemos escuchado y que estarán incluidas en Dua Lipa Complete Edition. ¡Pero eso no es todo! Kiss and Make Up junto a BlackPink y Electricity con Silk City también formarán parte de este nuevo proyecto.

La británica publicó su primer álbum de estudio, el 2 de junio de 2017, formado por 17 canciones. Pero esta vez, la intérprete de One Kiss no ha querido olvidarse de este remix ni tampoco de algunos que ya hemos escuchado. Es por ello por lo que ha decidido ampliar el repertorio de este álbum para lanzarlo como la edición deluxe.

Con un total de 25 canciones, Dua nos deleitará en Dua Lipa Complete Edition. Además de las que ya venían incluidas en su anterior disco y de las colaboraciones mencionadas anteriormente, podremos escuchar temas como Want To, Running o la versión en directo de New Rules.

Y tú, ¿podrás aguantar hasta octubre para escuchar lo nuevo de la joven cantante de éxito?