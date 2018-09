Henry Cavill protagonizará The Witcher

El proyecto ‘The Witcher’ para Netflix ha encontrado protagonista.

Ha estado cocinando a fuego lento en las cocinas de Netflix, pero parece estar convirtiéndose en realidad. El proyecto estará basado en las novelas de Andrzej Sapkowski (más que en el videojuego de CD Projekt Red) ha encontrado protagonista en Henry Cavill, el mismísimo “Hombre de Acero”.

El actor dejaba un divertido mensaje a sus fans via twitter:



"Mi nueva dirección de correo es: Geralt C/O Vesemir Kaer Morhen Kaer Morhen Valley Hertch Kaedwen. Por favor sepan que raramente estoy allí. La cacería de monstruos es como es. Así que, no se contestará demasiado, si se contesta algo."

Lo que, posteriormente, confirmaba Netflix con otro ‘twit’.

Recordamos, para los que hayan despertado hoy de su coma, que Geralt es un mercenario-espadachín con habilidades propias de la brujería que pasa la vida cazando monstruos y defendiendo las tierras de “El Continente”.

Viendo la buena factura de las series de Marvel (también exclusivas en Netflix) y con referencias visuales tan claras como “Juego de Tronos”, se espera mucho de esta serie. Crucemos los dedos y esperemos que salga todo bien.