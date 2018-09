Agoney: “A veces compongo tan mal que una Inteligencia Artificial lo haría mejor, seguro”

Dani Mateo vuelve a estar, una temporada más, a frente de Yu, el magazine radiofónico que nos acompaña a la hora de comer para ponernos al día de la actualidad de una manera que nos hará reir.

En su reentré ha contado con la visita de uno de los chicos del momento: Agoney. No había más que ver la multitud de jóvenes que se amontonaron en la entrada de la radio durante toda la mañana del lunes para darse cuenta de que el triunfito tiene una legión de fans fiel que apuestan por el comienzo de su carrera.

El canario demostró en su paso por el programa que se le da mejor cantar que hablar. Quizás no solo es el título de su primer single sino también la palabra que define su actual momento que está lleno de incertidumbres.

Durante su charla con Mateo y sus colaboradores descubrimos 10 cosas del canario.

#1. El marginado de OT. A lo largo del verano ha estado de gira con sus compañeros de la Academia y, además de compartir escenarios ha pasado buenos ratos con ellos en la piscina. Claro que, él ha confesado que no le gusta el sol y que mientras sus compañeros se refrescaban, él se ponía bajo la toalla, a un lado, a componer. “Compuse un huevo de canciones. Muchos estaban en la piscina y yo estaba ahí, componiendo”, aseguraba.

#2. No le gustan mucho las comparaciones. Mateo quiso lanzarle un piropo al compararle con Maroon 5, Mika o Bruno Mars. “El día que me digan que suena a mí voy a aplaudir”, contestaba él. Aunque eso sí, cree que es un honor que puestos a comparar sea con artistas de esa talla.

#3. Le han acusado de plagio. Reconoció que le han sacado comparaciones de todo tipo e incluso plagios. “¿De quién?”, le preguntaba Mateo. “No lo sé, no lo conozco”, contestaba él dejando claro que de haber sido un plagio sabría de quién hablaban. Momento que aprovechó para aclarar que, además, su canción también tiene versión en inglés.

#4. Hablando de rupturas. “Hay personas que te dejan de lado, que creen que sin ti les va a i mejor y tú te sientes mal, te sientas en casa un ratito y dices ‘ahora es mi turno’ y cuela”, decía al hablar de su single. Están claras sus intenciones.

#5. Apostando por la moda. Además del talento vocal, Agoney está cuidando al detalle su imagen y no sólo hemos podido comprobarlo con los estilismos del videoclip sino por el que eligió para visitar Yu. Como bien señaló Lorena Castell, llevaba una chaqueta de Edu Costura bastante llamativa. Y no sólo eso, por redes, le preguntaron por sus gafas, que no dudó en sacar y aclarar que “me las puse hoy de casualidad, un diseñador me las dio y las llevo”. “Ya que me han dejado hacer lo que me de la gana, lo voy a usar y voy a hacer lo que me de la gana”, aseguraba.

#6. Los fans le siguen. El canario aseguró que ya tiene fans que le tocan en la puerta de su casa. No se puede sentir más agradecido por todo el cariño que le han dado.

#7. Buen olor. Por redes le preguntaron qué colonia usa y él no dudó en decir que One million aunque “me dicen que tengo un olor corporal muy bueno”, añadía. Algo que refutaban los colaboradores de Yu.

#8. Humildad. Nadie puede tacharle de divo porque una de sus cualidades, o defectos, según se mire, es su extrema humildad. Cuando comentaron la noticia de que las discográficas se están planteando crear robots que canten y compongan él no dudó en decir que “a veces compongo tan mal que una Inteligencia Artificial lo haría mejor, seguro”.

#9. No le gusta el reguetón. No, no le veremos en el concierto de Maluma este jueves en Madrid. “Estoy sudando”, confesó cuando le preguntaron su opinión sobre el colombiano y su polémica con Mala Mía, “si te gusta Maluma, disfrútalo, libertad para todo el mundo”. Dejó claro que este género musical “no me motiva, no me llega”.

#10. Tiene disco preparado. Asegura que no hay un leitmotiv, que “habla de mi vida, de lo que yo siento y es muy sincero. No me corto a la hora de hablar en las canciones”. Asegura que sus canciones hablan de pérdidas, de sus ganancias como persona, de gente bonita que va conociendo…

Y no fue lo único de lo que habló. Estaba tan a gusto en el programa que decidió quedarse en la sección de Lorena Castell y hablar de temas como la boda del verano, la de Chiara Ferragni y Fedez.