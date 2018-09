Selena Gómez lleva un tiempo retirada de la sobre exposición de una vida pública como la suya. Ha decidido tomarse la vida de otra manera y cuidar más de sí misma. Le ha vendido su casa de Los Ángeles a French Montana y se ha mudado a Orange County. Ah, y se ha retirado de las redes sociales, solo las maneja muy de vez en cuando, desde el teléfono de su amiga porque ella no tiene sus propias contraseñas.

Todo eso lo ha contado en una entrevista con la revista Elle de la que se han hecho eco muchos medios que se han detenido en uno de los detalles que narra al final, su acercamiento a Demi Lovato tras su sobredosis.

“Lo único que voy a decir es que me puse en contacto con ella personalmente. No hice nada público porque no quería… La quiero mucho, la conozco desde que tenía siete años, así que… Eso es todo lo que diré al respecto”, comentaba sobre el tema.

Estas declaraciones son las que han llenado multitud de titulares en las últimas horas y parece que eso no ha acabado de convencer a Selena que tenía otros propósitos con esta entrevista. Además, se ha sentido traicionada cuando ha visto publicados algunos versos de sus nuevas canciones que se está planteando retocar tras la filtración.

Pero vamos por pasos, ha recurrido a las redes sociales para dar su versión sobre el tema. “Bien. Hablar desde el corazón durante más de una hora con alguien que pone esos pensamientos en palabras escritas puede ser difícil para mí. Cuanto mayor soy más quiero conseguir que mi voz sea la mía”, explicaba.

Aunque durante la entrevista no se saca el tema de Justin Bieber, sí se habla de su vida personal y cómo se encuentra ahora mismo, más centrada y con una idea más clara de lo que quiere. Pero eso, no era el objetivo que ella tenía con esta charla.

“Tenía tres propósitos con la entrevista: mi trabajo con A21, mi nueva colección con Coach y la música nueva. Soy consciente de que siempre habrá interés en mi vida personal porque ese es el ritmo de nuestra generación ‘social’. Estoy agradecida por mi posición y siempre encontraré maneras de trabajar para los demás para devolver lo que me han dado mientras paso el mejor tiempo dedicándome a mi música, moda, películas y mi amor por aprender sobre el mundo y estoy ansiosa por aprovechar cada vez más”, añadía.

Ha intentado justificar que en la entrevista se hable de su vida personal más que de sus trabajos y aunque, dice entenderlo, este post demuestra que no está conforme con el resultado.

“Entiendo que los reporteros están trabajando para llamar la atención de un lector, sin embargo, yo siempre trabajaré para asegurar que lo que es público represente mi verdad. Estoy un poco triste aunque no sorprendida. Me conocéis a mí y conocéis mi corazón. No puedo evitarlo. Así que voy a publicar algunas de mis fotos de la colección y de mi trabajo con A21. Mi corazón”, continuaba.

A21 es la organización no gubernamental en la que ha decidido trabajar como voluntaria. Una idea que surgió de Christine Caine, miembro de la Iglesia Hillsong a la que asiste. Ahora está trabajando en una campaña contra el tráfico de personas.

“La Iglesia es algo mucho más personal. Siempre hay quien busca información y lo entiendo. Raramente menciono la Iglesia (y no lo hice) pero siempre me sentiré cómoda hablando de mis valores y creencias”, añadía en su largo texto.

Así que, sí, estas fotos son las que ella ha publicado para centrar el interés en su trabajo y no en su vida privada.

Noticias del nuevo disco

Y lo mejor de todo, y más polémico, se queda al final de la entrevista cuando Selena anuncia que tendrá disco para el próximo otoño y asegura que será más ‘funky’ y en un rollo tipo Prince. ¡Qué ganas!

Pero hasta ahí ha llegado el enfado de Selena que, durante la entrevista, y en un contexto de confianza puso una de las canciones al periodista pensando que no iba a filtrar nada pero, reprodujo alguno de los versos. “Quizás edite mis letras actuales para que las puedas escuchar pronto”, aseguraba.

Una de las letras habla de una ruptura después de “1460 días”. El estribillo, según quien escribe, dice algo así como: “Estoy borracho y es mejor que te lo diga, sal ooh ooh fuera de mi cabeza ahora”

Una segunda canción habla de la independencia tras estar con un hombre que no la respeta. “¿Son muy altas mis ambiciones?”, dice la letra, “Baby, estás muy distante. ¿Por qué no reconoces que soy rara?”.