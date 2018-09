Quién les hubiera dicho a Bomi y a Jer Bulsara que aquel 5 de septiembre de 1946 darían vida a una de las voces más emblemáticas de la historia de la música. Freddie Mercury nos dejó un 24 de noviembre de 1991, pero su voz hoy sigue sonando para celebrar su 72º cumpleaños.

No solo hemos escuchado himnos que interpretó junto a su banda Queen, sino que también nos ha regalado momentos únicos que a día de hoy aún podemos recordar. Cuando se vistió de Rey sobre el escenario del Estadio de Wembley o cuando interpretó Barcelona junto a Montserrat Caballé. ¡La piel de gallina!

Emociones, himnos y música. Los tres factores que no faltan en cada uno de esos momentos históricos que quedarán marcados por siempre en nuestra memoria. ¿Quién no sube el volumen cuando suena We Are The Champions, I Want To Break Free o We Will Rock You?

10 momentos que solo Freddie Mercury y la música han podido regalarnos

Freddie Mercury no solo dedicó su vida a interpretar canciones, sino que también las escribía y las tocaba en el piano. Desde pequeño asistió a clases de música y supo que aquello se convertiría en su profesión.

Pero su vida no fue un camino lleno de rosas. Nació en la actual Tanzania y con 18 años se vió obligado a emigrar a Inglaterra debido a la revolución de Zanzíbar. Pronto conoció su pasión por el arte y el diseño gráfico, por lo que creó una línea de ropa y escribió artículos para revistas.

Su voz pasó por diferentes grupos hasta que en 1971 se formó Queen, tu banda sonora diaria. La vida volvió a complicarse para Freddie, ya que le diagnosticaron sida años más tarde. Pero él lo tenía claro: The Show Must Go On (El show debe continuar). Su vida seguiría dedicándose a regalar música a todo el que quisiera escucharla. Y así fue.

Hasta que llegó un 24 de noviembre de 1991, día en el que la voz de Freddie Mercury decidió partir para dejar su legado a los que hoy le recordamos. Feliz cumpleaños, Freddie. El show sigue por aquí abajo.