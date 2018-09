Esta fue la ¿exagerada? reacción de Lele Pons al conocer a Shakira

El Dorado Tour sigue en marcha y Shakira sigue recorriendo mundo presentando sus canciones y haciendo realidad el sueño de mucha gente que tiene la oportunidad de conocerla de cerca. Eso produce situaciones muy emotivas de fans que no pueden reprimir sus lágrimas cuando logran encontrarse con la colombiana.

Pero claro, cuando la fan es una persona influyente, de gran popularidad, creemos que su reacción es más controlada y, en definitiva, menos fanática, pero… ¡Error!... O por lo menos, en el caso de Lele Pons.

La venezolana es una de las mayores influencers. Su éxito llegó cuando se convirtió en la reina de Vine y de ahí a dominar las redes hubo solo un paso. Ahora, incluso, se ha convertido en la ‘Jesús Vázquez’ de La Voz México.

Eso, y que es sobrina de Chayanne, y está más que acostumbrada a la vida de artista, hace que nos choque tanto la reacción que ha tenido a conocer a uno de sus ídolos: Shakira.

De hecho, su último cumpleaños lo celebró con temática Shakira, imagínate lo que le gusta. El caso es que, la influencer se acercó a su concierto de Los Ángeles (el que tuvo que ser pospuesto y que, finalmente se ha celebrado).

Ya en el coche, de camino al espectáculo, dejaba claro que se sabe sus canciones y que es capaz de interpretarlas casi con la misma energía. No le faltó la camiseta del tour y el pelo peinado como ella.

Pero si hay algo que destaca de Shakira, además de su peculiar voz, es su forma de moverse. Su movimiento de caderas es envidiable y son muchos los que se han puesto frente al espejo para intentar emularla. Lele Pons, una de ellas que no duda en intentar bailar igual que ella.

Se pasó el concierto bailando y luego, tuvo la oportunidad de entrar en camerinos. No sabemos si le bastó su popularidad o le echó una manita Maluma, que está de coach en el programa que presenta ella. El caso es que se produjo el ansiado encuentro y no pudo evitar echarse a llorar aunque aseguró que nunca lo suele hacer. Lo que no sabemos es si hablaron de Celoso, el tema con el que Lele pretende convertirse en una de las nuevas reinas del reguetón.

Lo que está claro es que podemos hablar de un sueño cumplido más en esta gira que ha devuelto a Shakira a los escenarios.