Primera foto de una doble cita de Nick y Joe Jonas con sus prometidas

La familia Jonas está pendiente de un par de bodas que prometen llenar muchos titulares y que dejará a los Jonas Brothers sin solteros (y hablo del grupo que siempre queda el pequeño de la casa).

Kevin fue el primer en casarse, han pasado ya casi diez años desde que le dio el ‘sí, quiero’ a Danielle Jonas. El año pasado fue Joe el que anunció su compromiso con la actriz Sophie Turner.

Ya celebraron la fiesta de compromiso aunque no tenemos fecha del enlace que tuvo que posponerse por el rodaje de Juego de Tronos, o eso dicen. El caso es que siguen prometidos y sin más noticias.

El tercero en retirarse de la soltería fue Nick Jonas que recientemente celebró su fiesta de compromiso con Priyanka Chopra en India, el país natal de la novia. Eso sí, tampoco podemos hablar de fechas.

Lo que sí podemos decir es que todos los hermanos han presumido siempre de una excelente relación familiar y no es raro viéndoles compartir buenos momentos. Eso sí, midiendo mucho las fotos que publican sobre su vida privada.

De hecho, hasta ahora, no habíamos visto ninguna foto de las dos parejas de prometidos juntas. Y digo hasta ahora porque Nick Jonas acaba de compartir la primera, que, por cierto es un selfie que no ha hecho él. Y no te creerás el evento que les ha unido.

Nada de una cena romántica de hermanos y sus enamoradas, o una fiesta familiar… se han pasado juntos por el US Open de tenis, lo que deja clara la afición de los Jonas por este deporte. No es la única imagen que han compartido de este evento.

🎾 #USOpen Una publicación compartida de Nick Jonas (@nickjonas) el 4 Sep, 2018 a las 8:45 PDT

Joe también asistió a otro de los partidos con su hermano mayor y cuando les pillaron las cámaras no dudaron en hermanarse y beberse su vaso de cerveza del tirón para luego echarse un bailecito. Como era de esperar, el vídeo se viralizó y alcanza ya casi el millón de reproducciones.