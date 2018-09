Dani Martín confiesa que está dispuesto a hacer lo que le dé la gana, sin filtros

#Loquemedelagana. Ese es el hashtag con el que Dani Martín ha firmado su última entrada en Instagram que llegaba acompañada de un mensaje bastante revelador.

“Tener razón, la mejor idea, no estar de acuerdo con las decisiones de amigos y vecinos y juzgarlos, no atrevernos por miedo a que piensen que no somos auténticos o que no molamos”, empezaba su reflexión. Y es que la etapa de El canto del loco supuso para Dani una constante obsesión por intentar demostrar que ellos no eran un grupo más prefabricado para gustar a las niñas. Algo que continuó cuando comenzó con su carrera en solitario.

Y en ese confesar sin filtros, Dani ha hablado también de miedos. “Miedo al rechazo, miedo al miedo, miedo a no gustaros, a hacer algo para vosotros y no lo que me dé la gana, hacer algo malo, hacer algo sincero que me duela a mí y a los que me conocen de verdad, al que se pone a llorar y a hacerse el chulo, no quiero tener miedo. Si lo tengo quiero vivir con él, aprender a manejarlo, a convivir”, continuaba explicando con un arrebato de esos, de cruda realidad, con los que a veces nos sorprende.

Porque Dani es una persona que se ha acostumbrado a decir las cosas como las piensa y, sobre todo, como las siente y si le entienden, bien, y si no, también. “Yo no soy guitarrista, ni teclista, ni virtuoso de voz, soy una persona que tiene la capacidad de enseñar lo que tiene dentro. ¿Para qué voy a taparlo o castrarlo? Soy esto, no crecí oyendo Led Zeppelin, se nota, ni Dylan, ni tantos y tantos tipos talentosos que a mí, a día de hoy, no me mueven el estómago como lo hicieron los Beatles, los Stones, los Ronaldos, Extremoduro, Public Enemy, Fito, Platero, Red Hot, Parachokes, los Piratas…”, escribe sin ningún reparo ni prejuicio.

Porque de eso va la cosa, de no juzgar. “Y hoy me encanta darme el permiso de no decir ‘eso es una mierda’ porque tal vez lo mío sea más mierda. No quiero prejuicios en mi vida, quiero oír a Rosalía, C.Tangana, Voltio, los Strokes, Arctic Monkeys y Carolina Durante. Ser una mierda hecha con todo el cariño es maravilloso, puedes convertirte en un estercolero genuino y único. Quiero conocer al encargado de definir qué es una mierda y qué no. Salud”, terminaba su speech.

Y nosotros a favor. Ya lo viene él diciendo desde hace unas semanas: “Voy a hacer lo que me dé la gana” y, al final, eso es lo que llega.

Y Asier Etxeandía, el diseñador super guay de Velvet Colección, no pudo evitar comentar estas palabras: “Esto que has escrito es mi credo, mi miedo y mi motor para seguir trabajando, de eso habla el Mastodonte, sentimos igual compañero y eso me gusta, adelante los caballos, el amor y el artes es para los valientes”.

Está claro que Dani ya le está dando vueltas a su próximo proyecto (él nunca para) y, visto lo visto, tendrá una buena dosis de sinceridad, en su línea.