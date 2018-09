No corren buenos tiempos para Amaia Montero. La artista, que lanzó este año su álbum Nacidos para creer, ha publicado un mensaje en Twitter que ha alertado a todos sus fans: “Empezando a despedirme y empezando por el principio”. El texto ha ido acompañado con una foto del primer álbum de estudio de La Oreja de Van Gogh.

Pero si este tuit no era suficiente para que todos los seguidores de la cantante pusieran el grito en el cielo, Amaia ha escrito otro aún más enigmático: “The game is over”. Por supuesto, los fans no han tardado en llenar de Twitter con sus preocupaciones. ¡Y no es para menos!

Pero que no cunda el pánico. En LOS40 hemos hablado con la discográfica y nos han desmentido el rumor: Amaia Montero no deja la música. Repetimos, por si no ha quedado claro: Amaia Montero no deja la música. Podemos dejar de hiperventilar.

Eso sí, Amaia aún no se ha pronunciado al respecto. ¿Calmará a sus fans o dejará pasar el tuit como si nada?

Es cierto que este verano Amaia ha recibido numerosas críticas por el primer concierto de su nueva gira que dio en junio. De hecho, Amaia se justificó y dijo que no habían podido ensayar demasiado por problemas de agenda.

Además, la cantante de 42 años aseguró para el Faro de Vigo que este tipo de acoso solo pasa en España. Igualmente, a pesar de las palabras que ha escrito Amaia, tiene varias fechas previstas para dar nuevas actuaciones. ¡Y menos mal! Porque Amaia es mucha Amaia y queremos seguir escuchándola.