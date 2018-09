¿Quién es Tom Walker? Conoce al Número 1 de LOS40 y del indie pop

Seguro que has escuchado Leave a Light On, y mucho, últimamente. Pues ya va siendo hora de que conozcas quién es su autor. Tom Walker, un escritor y cantante escocés que pone voz a este tema cargado de sentimientos.

Tom Walker

Y lo ha conseguido con tan solo 26 años, aunque no es el único logro que alcanza. Tom se ha convertido en una referencia del indie folk, indie pop e indie rock de Escocia e Inglaterra. El comienzo de su pasión por la música se remonta unos años atrás, cuando compartió estudio con doce personas, también apasionadas por este arte.

Pero siempre hemos tenido algún referente que nos ha inspirado en nuestras creaciones, ya sea para cocinar, redactar o componer canciones. Tom Walker no iba a ser menos y confiesa que John Mayer, Paolo Nutini y Angus Young de AC/DC son algunas de sus preferencias.

Desde 2016, Tom Walker cuenta con 9 sencillos y un EP. El 19 de octubre de este año lanzará su primer álbum de estudio, What a Time To Be Alive.

La fama del intérprete de Leave a Light On comenzó a despuntar cuando presentó su tema Just You And I en un programa radiofónico de Estados Unidos, una canción que consiguió acumular un total de 29 millones de reproducciones en Spotify.

Poco a poco, la voz del escocés llegó a oídos de grandes profesionales de la industria, los cuales se morían por trabajar con él. Este fue el caso de Naughty Boy, con el que lanzó el sencillo Heartland. El tema sonó a nivel internacional.

Pero Tom no solo es un experto en publicar temas de calidad, sino que también es profesional en eso de interpretarlos en directo. Además de agotar las entradas para sus conciertos, el cantante actuó como telonero de artistas de la talla de George Ezra, Gallant, Jake Bugg y The Script.

Llega 2017 y con él la canción que finalmente convertiría a Tom en el número 1 de la Lista de LOS40. Leave a Light On llegó para quedarse. Para este tema, el escocés contó con la ayuda de productores que ya habían trabajado con grandes referentes, como Ed Sheeran o P!nk.

Ahora Leave a Light On se ha convertido en el nuevo himno indie que le ha llevado a grandes logros. Pero eso no es todo. Apúntate estas fechas porque el escocés publica nuevo disco y visita España en 2018. El próximo 19 de octubre verá la luz What a Time To Be Alive, su primer álbum de estudio, y el 11 y 12 de diciembre pisará los escenarios de Barcelona y Madrid respectivamente. ¡Qué ganas!

tickets 11 dic Barcelona Sala Bikini 12 dic Madrid Sala Caracol

Dale al play y calienta motores para lo que te traerá Tom Walker.