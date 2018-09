Nicki Minaj bloquea a Cardi B en Twitter

Tomad las armas y elegid bando porque tenemos nuevo caso de rivalidad entre artistas. Esta vez las protagonistas son dos de las caras más conocidas del hip-hop femenino internacional: las raperas Nicki Minaj y Cardi B.

Las alarmas saltaban hace unos días desde Twitter, cuando la cantante de I Like It publicaba en su perfil de esta red social un mensaje en el que expresaba que alguien para quien ella no era de agrado la había bloqueado. No tuvo que decir más, pues fueron sus seguidores los que se encargaron de averiguar de quién se trataba.

Imagine subbing me but you blocked me from all social media 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣 — iamcardib (@iamcardib) 29 de agosto de 2018

Y no era nada más y nada menos que Nicki Minaj. ¿La prueba? En un antiguo RT de Cardi a uno de los mensajes de la intérprete de Chun-Li aparecía la siguiente notificación: "Este tweet no está disponible". Sin embargo, si accedías a la cuenta de Nicki podías ver que el post no había sido eliminado, sino que solo había desaparecido para su compañera de profesión.

Hay quien no se ha sorprendido ante este acontecimiento. A pesar de que ambas han expresado en público el respeto que sentían la una por la otra, las especulaciones que sus fans venían haciendo sobre el empeoramiento de su relación se han ido materializando en diferentes pistas como ésta.

Por su parte, Nicki publicaba hoy en Twitter unos misteriosos mensajes que procedía a borrar inmediatamente, aunque no lo suficientemente rápido como para que se les escapasen a los usuarios más avispados. En ellos arremetía contra las personas que, según ella, emplean su tiempo en "sabotear y herir a sus iguales" y desmentía seguidamente los comentarios que especulaban sobre si los mensajes podrían ir dirigidos a Travis Scott, con quien también tenía antecedentes de conflicto.

Aunque no existe ninguna evidencia clara sobre la realidad de la guerra entre las divas, lo cierto es que la tensión puede cortarse en el ambiente.