Lauren Jauregui reivindica la pansexualidad

Lauren Jauregui se ha convertido en una de las voces LGTBQ de toda una nueva generación. La artista de 22 años siempre ha hablado claro de su sexualidad, dejando claro que las etiquetas no van con ella.

Pues bien, Lauren ha vuelto a demostrar en una nueva entrevista para el medio Nylon su autenticidad. La artista, que ha protagonizado la portada de la revista en solitario (cabe recordar que hasta hace poco lo hacía acompañada de sus compañeras de Fifth Harmony), no solo ha hablado de la grabación de su próximo álbum, también de su vida sentimental.

Lo mejor de todo es que se ha mostrado natural y ha hablado de todo sin tapujos. Asegurando que ella no está limitada por los estándares o las etiquetas que nos vienen impuestas. Ni si quiera por el género binario. Vamos, que ella a la hora de comenzar una relación con alguien no se fija es si es hombre o mujer. De hecho, en su disco va a estar esto reflejado.

“Voy a hablar de lo que me haya pasado. Así que si lo que me pasó fue con una chica, vas a escucharlo desde esa perspectiva. Si fue con un chico, lo haré desde esa. Yo me enamoro de las almas”, ha asegurado para el medio.

Aunque Jauregui se declarara abiertamente bisexual en 2016, con estas declaraciones deja claro que es pansexual. Para aquellos que no tiene claro que es ser pansexual, son aquellas personas que sienten atracción por la personalidad de una persona, independientemente del físico o el sexo de esta.

“Estoy seguro de que podría enamorarme de alguien siempre y cuando su alma fuera buena. Eso es todo lo que realmente me importa. El físico no me importa”, ha declarado la cantante.

“Al final del día todos somos humanos y si nos atraemos, lo hacemos los unos a los otros. Así que simplemente exploro esa fluidez todo el tiempo”, asegura en la entrevista.

Además, Lauren ha querido recordar a sus fans que no importa el género al que le esté cantando en sus canciones, lo importante son las emociones que representa: “Solo quiero romper estigmas…la mayoría de mis canciones en realidad ni si quiera aluden a un chico o a una chica porque no me importa, sobre todo cuando hablan de amor…. Necesitamos más amor en el mundo. Haz todo el amor que quieras con quien sea que quieras. ¿Por qué vas a perder tu tiempo odiándote por quién te gusta o con quién te quieres acostar?”