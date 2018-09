Te guste Maluma o no, se ha de reconocer que es un auténtico cosechador de éxitos. Los números no engañan. Desde que comenzó su carrera con 17 años, el colombiano no ha parado de sumar logros.

En 2011, cuando todavía no había firmado ningún contrato discográfico, el intérprete de Felices Los 4 publicó su primer tema Farandulera, al cual no hemos podido evitar comparararlo con el hit de El Préstamo. Pero vayamos por partes para explicar el éxito de Maluma en números.

No pasa desapercibido en las listas de éxitos

Seguro que alguna vez has escuchado Borro Cassette, Felices Los 4, Corazón, El Préstamo, Chantaje, Clandestino o Mala Mía. Bien, pues todos estos temas, y muchos más, han destacado en las grandes listas de ventas y reproducciones en streaming a nivel internacional.

Con más de 8 discos de oro y uno de diamante, hay algo que queda claro, y es que es el auténtico Rey de las listas de música latina. Solo basta con echar un ojo a la de las canciones latinas de éxito de Billboard y podremos observar los logros que ha conseguido con cada uno de sus lanzamientos.

Chantaje con Shakira se posicionó en el número 1 de esta lista; Felices Los 4 lo hizo en el segundo puesto; Borro Cassette, en el tercero y El Perdedor y Vente Pa Ca’ en el cuarto. ¡Wow!

La trayectoria de Maluma, en datos

No cabe duda de que el colombiano triunfa en el mercado del reggaetón. Tanto es así que su último tema Mala Mía ha conseguido la primera posición en Apple Music de Ecuador y de Venezuela. El resto de países latinos, incluyendo España, lo posiciona en el Top 10.

Sin embargo, queda demostrado que Maluma es un cantante de singles, pues su álbum no ha recibido el número de ventas esperado. La posición más alta la ha conseguido en Apple Music de Oman, en Asia, ocupando el 11º puesto.

LOS40 también apuesta por el éxito, y es por ello por lo que nuestro protagonista ha reinado nuestra lista en numerosas ocasiones. Su Corazón, Felices Los 4, Chantaje y Borro Cassette deben sonar muy familiares para los oyentes de nuestra emisora, pues ocuparon la primera posición.

El Rey de los videoclips

Las listas de éxitos no son suficientes para el intérprete de El Préstamo. Maluma es un verdadero profesional en batir récords en Youtube.

Y es que hay algo que quizás te chirríe, pero comparte récord con Bruno Mars y Justin Bieber. Este trío de cantantes han conseguido que al menos tres de sus videoclips superen los 1.000 millones de reproducciones, haciendo historia en esta platforma. Felices Los 4, Corazón y El Perdedor son los temas del colombiano que han registrado este logro.

Felices Los 4 es el videoclip de Maluma con más visitas (1.397 millones).

El resto de sus videoclips también reúnen una cifra de visualizaciones sorprendente. Sin ir más lejos, Mala Mía supera los 67 millones con menos de un mes de vida.

La trayectoria de Maluma, en datos

Premios vienen, premios van

Como es de esperar, el éxito en las listas de ventas le convierte en uno de los rostros más conocidos de la industria. Y esto le ha conducido a la obtención de varios premios internacionales, sentenciándose como el referente de la música latina moderna. Aunque lo que verdaderamente domina son las nominaciones.

Maluma cuenta con 15 premios y 47 nominaciones, entre los que se encuentran los galardones de LOS40 Music Awards. Eso sí, el parcero es fiel a su origen, por lo que recibió el tan merecido premio del Artista en Redes Sociales durante la gala de los Latin Billboard.

Dos giras, 208 conciertos

El Pretty Boy, Dirty Boy Tour dio el pistoletazo de salida de su trayectoria de música en directo. Esta primera gira se ofreció en 151 rincones del planeta; 111 de ellos de América Latina, 23 de Europa, 16 de Norteamérica y uno en Asia.

De entre todas estas fechas consiguió vender más de 150.000 entradas en 17 de los 23 recintos europeos, colgando el cartel de “entradas agotadas” en muchos de ellos.

Tres años más tarde, dio comienzo a su última gira F.A.M.E. Tour, con la que aún se encuentra recorriendo el globo terráqueo. Ésta reúne 21 conciertos en Europa, 24 en Norteamérica, 12 en Latinoamérica y uno en Asia. Estos datos reflejan la evolución del éxito de Maluma en los Estados Unidos, ofreciendo de 16 a 24 con esta nueva gira.

Y es precisamente en estos territorios donde más lo han acogido, ya que cerró sus conciertos en Estados Unidos con 200.000 entradas agotadas y un sinfín de artistas invitados. Prince Royce, Ricky Martin, Becky G y Marc Anthony fueron algunos de ellos.

Lo dicho. A Maluma no solo le gusta rodearse de chicas guapas, sino también de cifras elevadas y grandes logros. Ha ocupado la portada de algunas de las listas de Spotify más importantes del mundo y se ha convertido en uno de los artistas más polémicos por algunas de sus letras. Pero como él dice, "así es es mi vida, tan solo mía. Y si te molesta, pues mala mía".

Ahora dale al play y sigue aumentando los récords del cantante. Go!