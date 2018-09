Ana Mena consigue ser la canción del verano en Italia

Álvaro Soler no es el único artista español que este verano está arrasando fuera en Europa. ¡Ni mucho menos! Ana Mena ha conseguido ser número 1 más allá de nuestras fronteras. ¡Y sin cantar en español!

La malagueña ha coronado todas las listas italianas gracias al tema D’Estate non vale (En verano no vale), su colaboración junto al rapero Fred de Palma. De hecho, solo en youtube, la canción cuenta con 27 millones de reproducciones. ¡Casi nada!

Se trata de un tema muy veraniego que, desde que se lanzó en Italia el pasado mes de junio, se ha convertido todo un éxito. De hecho, han sido muchos los italianos que han empezado a preguntarse quién es Ana Mena.

Ana Mena es número 1 en Italia

De hecho, tal y como nos ha asegurado Ana, desde el primer momento en que la escuchó quedó prendada del sonido: “Siempre nos transmitió muy buen rollo. Le dábamos a play y cuando se acababa sentíamos que teníamos que volver a ponerla”. Ese mismo efecto ha causado en los millones de italianos que la han escuchado.

La colaboración fue algo improvisada. Fred buscaba a una chica para hacerle el estribillo y la discográfica le pidió a Ana que grabase una nota de audio para ver qué tal quedaba. “Él buscaba a alguien que tuviese un acento más exótico, que no fuese tan italiano. Por eso buscaba a una española”, nos comenta Ana.

Es más, la malagueña no habla italiano, al menos de momento: “Es verdad que sé cómo se pronuncia, pero no sé hablarlo. De hecho ahora mismo me está tocando ponerme las pilas con el italiano porque me va a tocar ir a Italia pronto”.

Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido D’Estate non vale en Italia, no nos extrañaría que decidiesen hacer una versión en español: “Lo estamos pensando. Todavía no sabemos cómo lo haremos, pero la idea está en la cabeza. Creo que en la traducción podría quedar guay”.

Además, Ana podría estar pensando en lanzar en el futuro algún tema en italiano. ¡Y es que la malagueña ha aparecido hasta en los telediarios gracias al éxito del tema! Vamos, que la artista, junto a Fred De Palma, ha sido quien ha puesto banda sonora al verano italiano.

Pero D’Estate Non Vale no es la única canción que le ha dado alegrías a Ana este verano. ¡Para nada! El pasado domingo, Tony Aguilar le dio en LOS40 Global Show el disco de oro por Ya es hora, su colaboración con Becky G.