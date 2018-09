Silk City, Dua Lipa - Electricity [2018]

Dua Lipa ha pasado un buen verano. Entre algún compromiso que otro ha encontrado tiempo para navegar por las aguas turcas con amigos y novio y, luego, ha recalado en Ibiza donde ha celebrado un cumpleaños gitano (por lo de la duración). Se ha pasado varios días de fiesta continua en la isla estrenando sus 23 años.

Ahora sabemos que necesitaba ese descanso para recargar energía para enfrentarse a todo lo que estaba por venir. Empezó la semana anunciando una versión deluxe de su álbum y ahora ya ha estrenado uno de los singles de ese nuevo trabajo.

Electricity es una de esas melodías pegadizas que van a sonar mucho en las pista de baile porque contagia y te mete el ritmo en el cuerpo de manera que te anima a no parar de moverte. Y eso es lo que hace ella en este vídeo en el que estrena su look de melena rubia y nos demuestra que, además de cantar, lo de bailar no se le da mal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 2 Sep, 2018 a las 11:59 PDT

Y lo que empieza siendo un baile sola en casa acaba convirtiéndose en una fiesta a la que no acaban de llegar sus dos compañeros en esta nueva canción: Silk City, o lo que es lo mismo, Diplo y Mark Ronson que se quedan encerrados en el ascensor.

“Es música espiritual de piano house como solían hacer… Lipa suena imperiosa”, señalaba Mark Ronson este verano. "Tiene esa profunda y conmovedora voz que tiene su origen en una iglesia”, añadía sobre la cantante.

“Aunque el estilo de música que hacemos es bastante diferente, hay muchas cosas compartidas que nos encantan, como el house clásico, el disco y el hip-hop”, explicaba. Y es que, como también ha admitido Dua Lipa en alguna ocasión, "aunque es una canción de baile sigue siendo pop".

Y pop romántico con frases tipo: "Ni siquiera la electricidad se compara a lo que siento cuando estoy contigo".

El vídeo lo han dirigido Bradley&Pablo que lo grabaron en Nueva Jersey en un rodaje que se alargó durante toda la noche.