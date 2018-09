‘El caso de Nela García’ nos invita a reflexionar sobre los datos que compartimos

Estamos en la era ‘social’, esa es la que vivimos dos vidas, la nuestra real, la que siempre ha estado ahí y la digital, la que construimos en las redes que no siempre se corresponde con la otra.

Y esta segunda nos ha dado opciones para imaginar y crear hasta el punto de encontrarnos con nuevos formatos de comunicación que, además de divertidos, son accesibles para todo el mundo.

Dicen que no se lee, y aunque no estoy de acuerdo con esa opinión, sí que es cierto que no se lee lo suficiente o, por lo menos, no del modo convencional. Pero no podemos negar que los jóvenes de hoy en día no se pasan el día leyendo whatsapp y textos en twitter, Instagram o cualquier otra plataforma del estilo.

El caso es que todo esto lo han aprovechado gente como Manuel Bartual o Modesto García para crear nuevos formatos narrativos que enganchan a un buen número de personas.

Han logrado tener hilos de twitter muy seguidos por separado, pero este verano se han juntado para compartir con el mundo ‘El caso de Nela García’.

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Hace unos días descubrimos que ellos estaban detrás y que todo era parte de la promoción de su próximo audiovisual, Red Monkey que nos invita a reflexionar sobre el Big Data y la facilidad con la que regalamos nuestros datos personales.

Nela no existe aunque sí su cuenta de twitter. “La hemos construido”, aseguran sus creadores. Cogieron como base a Nikki García, presentador de El mundo Today y le pusieron otros ojos y otra voz.

Al final Nela tuvo su identidad propia y compartió con el mundo aquel día en el que se encontró un móvil que tenía la foto de una chica muerte varios años antes. Ahí arranca una nueva historia de esas en las que los lectores pueden intervenir.

Sus protagonistas no han dudado en contar su historia en Yu y puedes ver en el vídeo todo lo que contaron sobre esta nueva forma de relatos que nos avanzan un futuro literario más que plausible.