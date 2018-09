La biografía de Lily Allen promete desvelar muchos escándalos

My Thoughts Exactly. Así se titula la autobiografía de Lily Allen que lanzará el próximo 20 de septiembre y que tiene pinta de que estará llena de escándalos.

La cantante nunca ha tenido reparos en hablar de sexo. De hecho, hace unos días confesó en una entrevista con Be que lo más vergonzoso que había visto era “a James Blunt practicando sexo con alguien en el vestíbulo de mi habitación del Chateau Marmont de Los Ángeles. No es que sea vergonzoso tener relaciones sexuales con James Blunt, es solo que sucedió en el vestíbulo de mi habitación”.

Y se quedó tan ancha. Otra cosa será lo que haya pensado el cantante británico sobre esta revelación. Así que, con esta falta de tabúes es como se ha enfrentado a su biografía de la que se ha filtrado un pequeño adelanto que ella misma ha compartido para que nadie lo tergiversara.

“Dormí con acompañantes mujeres cuando estaba de gira porque estaba perdida y sola y buscaba algo”, ha escrito en sus redes. Y con lo de acompañantes se refiere a prostitutas a las que pagó cuando estaba casada con Sam Cooper, padre de sus dos hijas.

Parece que las revelaciones son potentes y la gente cercana a ella está preocupada por lo que pueda haber desvelado en el libro. Su padre ya ha avanzado que no llevó muy bien la separación de su madre.

“Esta soy yo: Lily Allen. Soy una mujer. Soy madre. Fue una esposa. Bebo. He tomado drogas. He amado y he sido decepcionada. Soy un éxito y un fracaso. No estoy orgullosa pero no me avergüenzo”. Con esta presentación está claro que podemos esperarnos cualquier cosa.

Ella misma ya avisó que sería "chocante" y "brutal" y es que tiene claro que “cuando las mujeres cuentan sus historias, en voz alta, de manera clara y desde la honestidad, las cosas empiezan a cambiar para mejor”.