Maluma cae rendido ante su público de Madrid entre lágrimas

Continúa el F.A.M.E. Tour. Lo que ocurrió en la noche del pasado 6 de septiembre en el WiZink Center de Madrid tiene una palabra: espectáculo. ¿Su protagonista? El colombiano de éxito que tanto ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas. Maluma volvió al escenario madrileño para ofrecer a su público un show de dos horas cargado de fuegos artificiales, banda y mucha música.

Y es que la noche empezó nada más y nada menos que con la actuación de Natalia y Esther, un dúo de DJs formado por la actual novia del colombiano y su amiga. Ambas consiguieron calentar motores para el espectáculo que se venía.

Maluma sabe cómo empezar un concierto, y es reproduciendo a todo volumen el tema They Don’t Care About Us del mítico Michael Jackson. Ya se palpaba cierta tensión en la pista. Querían a Maluma y lo querían ya.

Luces, una pantalla iluminada que emitía lo que parecía el fragmento de una telenovela protagonizada por el colombiano y una banda que comenzaba a tocar sus primeros acordes. Empezaron a sonar un amago de Cuatro Babys y el público enloqueció. El colombiano ya se dejaba ver en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Y cómo no, “Maluma, baby” fueron las primeras palabras que pronunció.

Maluma sobre el escenario del WiZink Center (Madrid) / Víctor Moreno

Lo cierto es que el repertorio que ofreció el intérprete de Mala Mía fue de lo más amplio y diverso. Sonaron himnos del colombiano que hasta aquellos que no le siguen la pista los han escuchado alguna vez. Sin ir más lejos, dio el pistoletazo de salida con Corazón y su público no dudó un segundo en entregarle el suyo.

A este tema le seguiría Vente Pa’ca, la canción que comparte con Ricky Martin. Aunque no se dejó ver por el escenario de Madrid, Maluma contaba con un coro formado por un chico y una chica que pusieron voz a los artistas ausentes de algunas de sus colaboraciones. Lo mismo ocurrió con Clandestino, su hit junto a Shakira y Me Llamas con Piso 21.

Además de la música, hay otro factor que protagonizó la noche: la interacción con sus seguidores. El intérprete de Felices Los 4 hizo al público partícipe de la noche con una gran variedad de juegos. Lo animaba a través de cánticos, nombrando países de América Latina e incluso pidiéndoles que mostrasen sus banderas o carteles que habían preparado para que así apareciesen en la gran pantalla de la F.A.M.E. Cam.

Como ya sabrás, Maluma es uno de los artistas más polémicos. Tras la publicación de la portada de single Mala Mía, sus redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo. Quiso aprovechar la noche para ofrecer a sus seguidores este tema en directo y volver a dejar claro que las críticas solo llegan por la envidia.

Maluma cae rendido ante su público de Madrid entre lágrimas

Y fue precisamente eso lo que provocó Maluma entre el público cuando eligió a una chica de Rumanía para subirle al escenario, dedicarle la versión balada de El Perdedor y besarle ante 15.000 personas. “¿Tienes novio?” le preguntaba. Ella le respondió sin tapujos que estaba soltera “porque se pasa todo el día pensando en él”.

La emoción se palpaba en el ambiente y el colombiano lo aprovechó para ofrecer su balada más reciente: Marinero. El WiZink Center se iluminó y se movía al ritmo de su voz.

La fiesta debía continuar y así lo hizo al ritmo de El Préstamo, Chantaje, Borro Cassette y una gran variedad de remixes en los que participa Maluma, como Bella junto a Wolfine; X con Nicky Jam, J Balvin y Ozuna o Gyal You a Party Animal junto a Charly Black.

Maluma lo tiene claro: las penas se van bailando. Y bailando estuvo sobre el escenario durante dos horas completas pero, sobre todo, cuando sonaron los primeros acordes de Carnaval, el tema con el que daría paso al encore.

El WiZink Center de Madrid disfrutó de un show de dos horas con las entradas agotadas y de la mano de LOS40.

El público aún tenía sed de Maluma y necesitaba su vuelta al escenario para que la fiesta continuase. Y así fue. Volvió y lo hizo con más fuerza que nunca, luciendo un chubasquero de Dolce&Gabbana y su melena al viento para dar paso a Felices Los 4. El WiZink Center rugió más que nunca. Tanto que provocó las lágrimas del colombiano, rindiéndose ante su público español y fiel.

Ahora sí que sí. El final llegó y lo hizo de la mano de su Trap con Shakira y Cuatro Babys, el tema que inundó las redes sociales de denuncias por su significado machista. “¿Dónde están mis Cuatro Babys?”, y una vez más, el WiZink Center explotó.

No solo el público tuvo dificultades para decir adiós a su artista favorito, sino que también Maluma se resistía a abandonar el escenario. Con las 15.000 entradas agotadas se volvió a confirmar lo evidente: Maluma es una de las voces más arropadas en nuestro país.



Y no solo eso, sino que se proclama como uno de los artistas latinos con mayor calidad en sus espectáculos, superando a Ozuna, J Balvin y Nicky Jam. Y si te molesta… ¡pues mala mía!