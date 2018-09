Llega septiembre con todas estas nuevas canciones

Es hora de asimilarlo: el verano se ha acabado. Pero que no decaigan los ánimos que, tras un agosto lleno de hits, llega un septiembre cargado de buena música. Y si no nos crees ¡solo tienes que escuchar la lista de novedades que tenemos preparada!

Y es que septiembre es un mes perfecto para empezar nuevas etapas. Por ello, son muchos los artistas que aprovechan para lanzar disco. Así que empieza el curso y deja de lado la depresión postvacacional escuchando todas estas nuevas canciones: desde Álvaro Soler hasta lo Dua Lipa, pasando por Paulina Rubio.

Novedades del viernes 7 de septiembre

Electricity – Dua Lipa, Silk City, Mark Ronson y Diplo. No hay duda, este es el año de Dua Lipa. La de Kosovo se ha convertido en una de las grandes apuestas del pop gracias a su primer disco. Por eso no nos extraña que todos quieran colaborar con ella. Ahora, la joven de 23 años se une a Diplo en Electricity, un tema pegadizo que va a sonar mucho en las pistas de baile. Con una letra romántica que tiene frases del tipo “ni si quiera la electricidad se compara a lo que siento cuando estoy contigo”

Te Quiero Lento – Álvaro Soler. Tras meses de espera, ¡por fin Álvaro Soler ha lanzado nuevo disco: Mar de Colores! Un disco que transmite muy buen rollo y donde las melodías tropicales están muy presentes. Ejemplo de ello es Te Quiero Lento, un tema donde el ukelele se convierte en el principal protagonista. ¿Volverá a repetir el éxito de La Cintura?

A Quien Quiera Escuchar – Maldita Nerea y Ana Mena. Maldita Nerea vuelve a la carga con A Quien Quiera Escuchar una balada preciosa muy de su estilo. No lo hace solo. Le acompaña una de las voces femeninas del momento –de hecho acaba de ser número 1 en Italia-: Ana Mena. Una canción romántica que cumplirá todas las expectativas de los fans de los murcianos.

Suave y Sútil – Paulina Rubio. Tras años esperando, la diva mexicana vuelve a la música con su single Suave y Sútil. Paulina repite la fórmula que tan bien le ha funcionado en otros temas como Ni Una Sola Palabra: versos casi susurrados y estribillos pegadizos. ¡Y nos encanta!

Angels –Tom Walker. Tom Walker se pone intenso en su tema Angels. El británico apuesta por un medio tiempo que funciona desde el primer momento. Con una percusión marcada desde el primer momento, Tom nos deja un nuevo temazo.

Mad at You – Noah Cyrus y Gallant. La hemanísima de Miley Cyrus muestra un pedacito de su alma en su nuevo tema Mad At You. La artista, que solo tiene 18 años, demuestra una vez más que tiene una capacidad vocal increíble en este tema. Con un coro gosspel de fondo, Noah canta junto a Gallant una balada preciosa.

Green River – Satellite Stories. Los finlandeses Satellite Stories vuelven con nuevo disco: Cut Out The Lights. Con el mismo sonido indie pop que llevan tocando años, los de Oulu apuestan por temas como Green River.

Juan Antonio – No te echo de menos. No hay ex concursante de OT 2017 que se quede sin su single en esta oleada. ¿El último en hacerlo? Juan Antonio. El cantante apuesta por un ritmo pop flamenco y una letra romántica.