El inspirador mensaje de Beyoncé

Normalmente uno espera a finales de año para hacer balance de lo que ha sido su año pero Beyoncé no ha necesitado más que nueve meses para darse cuenta de que este 2018 se va a convertir en un año inolvidable para ella.

Y la cantante ha decidido compartir sus sensaciones y su balance del 2018 en septiembre a través de las redes sociales con un mensaje de lo más inspirador.

El motivo ha sido la celebración de su 37º cumpleaños (el pasado 4 de septiembre) rodeada de sus seres queridos y disfrutando de lo que parece una deliciosa tarta.

"Con 36, soy madre de tres hijos, he amamantado a gemelos, he renovado mis votos de 10 años con mi marido, he vuelto al escenario para hacer Coachella, después del embarazo. Después mi marido y yo lanzamos nuestro disco conjunto en el que todo es amor. Y hemos estado de gira con nuestra familia por todo el mundo y nos ha encantado. Ha sido un año monumental para mi. Gracias a dios por todo lo que tengo en mi vida. Gracias a todos por la positividad y por los bonitos deseños de cumpleaños. Continuaré aprendiendo de mi pasado, viviendo en el presente y rindiéndome al futuro. Os quiero. B".

Pero, como os contamos hace unos días, eso no son los únicos récords que Beyoncé tiene a sus espaldas. Sólo hace falta echar un vistazo a su carrera plagada de éxitos con Destiny's Child o en solitario, su posición en la industria musical y hasta sus papeles en el cine, para darse cuenta de que a día de hoy es una de las mayores estrellas mundiales.

La diva de Houston no ha llegado ni a los cuarenta y todo lo que toca lo convierte en oro. Y ahora solo queda esperar para ver con qué nos sorprende en 2019... ¿O se tomará un año sabático para dedicarlo a su familia?