Paulina Rubio presenta Suave y sutil de su Deseo

Siete años después del lanzamiento de su último proyecto musical, Paulina Rubio vuelve a la carga con Deseo. Así se llama el undécimo trabajo de estudio de su carrera que recogerá el testigo de Brava (2011) y que ha sido presentado con el single Suave y sutil.

Esta canción ha sido compuesta por Xavi San Martin (La Oreja de Van Gogh), producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y muy pronto tendrá su videoclip oficial rodado en Los Ángeles con Mike Garcia como director y la productora AXIS3.

Suave y sutil tendrá una estética victoriana y busca representar el empoderamiento femenino del que tanto se habla en la actualidad.

Suave y sutil no será el primer single de Deseo ya que según confirma Universal Music, Deseo incluirá algunas de las canciones que Paulina Rubio ha publicado en los últimos meses como Mi nuevo vicio, Me quema y Desire (Me tienes loquita) que canta junto al venezolano Nacho.

La canción ya puede escucharse en las principales plataformas de streaming y su sonido es la marca de la casa de Paulina Rubio que promete seguir explorando los ritmos bailables en este nuevo disco.

Septiembre será un mes repleto de emociones para Paulina Rubio ya que además del lanzamiento de este trabajo se estrenará como coach en la versión española de La voz que se emitirá en A3 en las próximas semanas.