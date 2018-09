Blas Cantó confiesa que ‘Él no soy yo’ no le gustó nada (al principio)

El próximo 14 de septiembre Blas Cantó publicará, por fin, su primer álbum en solitario: Complicado. Se llama así “porque soy así, un poco complicado. Todos lo somos y era mi manera de expresar lo que soy en el concepto de un álbum entero”, le explicó a Dani Mateo y compañía.

Y es que el ex Auryn se pasó por los estudios de Yu para hablar de ese nuevo trabajo y dejarnos claro que es un tío trabajador y perfeccionista. “Es algo frustrante para mí porque quiero enterarme de todo, a nivel trabajo, soy bastante controlador”, explicaba sobre su forma de trabajar.

Y es que le cuesta ponerle fin a una canción porque siempre encuentra algo que cambiar. “Ser tan cabezón casi siempre me trae cosas buenas. Creo que tenemos que estar encima de nuestras cosas, dejarnos guiar, porque evidentemente si digo que no a Él no soy yo, hubiera venido otra cosa pero creo que no hubiera sido tan guay”, afirmaba.

Y es que Él no soy yo, este single que no para de sonar ahora, no le gustó, lo ha confesado en el programa. “No me gustó nada. Estaba hecha de una manera que no me gustaba y tenía en mi cabeza algunas cosas que quería modificar pero gracias a Dios no me hicieron caso y grabé esta canción por primera vez en español”, confesaba.

Después de mucho tiempo, ha dejado el inglés aparcado para grabar en su idioma. “Me daba mucho miedo pasar del inglés al español, no sabía cuál era mi tema en español y, por eso, me daba miedo cualquier cosa y eso justifica, un poco, que no me gustara”, añadía, “es un poco apoteósica, clásica, llámala como quieras pero eso entra en todas las canciones”.

Habrá unos cuantos privilegiados yusers que puedan escuchar el disco entero antes que el resto el próximo 12 de septiembre porque el programa sortea 10 invitaciones dobles para asistir a una escucha y luego comentar las canciones con Blas. Entra al Instagram del programa para enterarte de todo.

Lo que está claro es que comienza una nueva etapa para Blas Cantó que sigue disfrutando del cariño de sus fieles seguidores. No había más que verle a la salida del programa.