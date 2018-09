DCODE: la gran fiesta de fin de curso que nadie se quiso perder

20 artistas y 17 horas y media de música es uno de los mejores planes que te pueden surgir un sábado de septiembre. El DCODE ha demostrado, un año más, estar a la altura y ser perfecta fiesta de fin de curso para todos.

El recinto de la Universidad Complutense de Madrid recibía a los asistentes con un tiempo bastante revuelto. El outfit para este festival ha estado claro: manga larga, chubasquero y un paraguas. Pero eso no ha conseguido que las más 25.000 personas que han llenado el recinto de Cantarranas, se hayan venido abajo.

Bien es verdad que si tienes a la M.O.D.A arrancando el festival, es fácil volver a sentirte en el paraíso. El grupo burgalés de folk rock alternativo nos regaló el chute de energía necesario para empezar un DCODE memorable.

El relevo llegaba con Clairo y Sidonie. La estadounidense Claire Cottrill pisaba por primera vez nuestro país para demostrar que su nuevo sencillo ''Heaven'' va a dar mucho de qué hablar. Y los catalanes nos hicieron ver que el producto español no tiene absolutamente nada que envidiar al resto. La lluvia y los gritos se acabaron uniendo para que en todas partes se escuchara el mítico: ''Tengo una chica y una pistola, un crucero de placer. Carreteras infinitas y algún crimen que resolver''.

Estos tres grandes completaron la ronda de conciertos en horario de mañana y dieron paso a otra ronda espectacular antes de la llegada de los platos fuertes. Volver, los ganadores del concurso BDCODER hicieron un concierto que, seguro, les abrirá las puertas de otros muchos festivales. Viva Suecia, Jorja Smith y Terry Vs Tori tampoco bajaron el listón.

Los más aclamados no tardaron en llegar. Bastille, Izal e Imagine Dragons consiguieron que nadie se moviera de su sitio en cuatro horas. Tres conciertos consecutivos que te hacían expulsar más y más adrenalina. Dan Smith se arrancó un: ''todos a cantar conmigo'' en un casi perfecto español con el que nos enamoró aún un poquito más.

Izal jugaba en casa y se notó. El calor humano de su concierto demuestra por qué la banda de Mikel es imparable. Pero, los reyes de la seducción fueron Imagine Dragons, esos tipos que siempre, siempre consiguen que todo el público se rinda ante temas como Believer o Thunder. No contentos con eso, nos regalaron una preciosa versión de ''Every breath you take'' que se coronó como el momentazo romántico de la noche.

Y ya, para terminar de volverse locos estaban The Vaccines y Kakkmaddafakka. Eso es acabar un DCODE por todo lo alto. Y es que, si te vas a casa sin saber muy bien cuál ha sido tu momento favorito o con qué grupo te quedas de esta edición, es que el festival lo ha bordado. Y así ha sido, un año más.

¡A por otro!