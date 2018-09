Marvel's Spider-Man y NBA Live 19, lanzamientos de la semana

Salvo para un puñado de afortunados, las vacaciones de verano han llegado a su fin y es hora de volver a la rutina. Pero esa rutina se hará algo más llevadera con algunos de los mejores lanzamientos de videojuegos que llegan este mes de septiembre.

Hay que reconocer que la vuelta al cole/trabajo va a ser mucho mejor cuando en casa podamos disfrutar de Marvel's Spider-Man, NBA Live 19 o Out of the box, el videojuego español que es un simulador de portero de discoteca creado por Randals Monday.

Marvel's Spider-Man

Marvel’s Spider-Man, el esperado título creado por Marvel e Insomniac Games exclusivo de PlayStation 4, ya está disponible en las tiendas españolas. El título llega tanto en formato digital, a través de PlayStation Store, como en edición física en los puntos de venta habituales.

Desde Insomniac Games han querido destacar las muchas horas de trabajo duro llevado a cabo para hacer realidad esta nueva visión del mundo de Peter Parker trasladada a PS4. Marvel’s Spider-Man presenta una inmensa Nueva York de recorrido totalmente libre donde el jugador podrá sentirse como el auténtico hombre araña balanceándose entre rascacielos y combatiendo el crimen de la ciudad. El control del balanceo es muy intuitivo, permitiendo realizar caídas en picado desde los tejados e impulsos hacia delante para perseguir a los enemigos e incluso a las palomas. Además, en Marvel’s Spider-Man el jugador controlará a un Spider-Man curtido en mil batallas, pues Peter lleva ocho años siendo el superhéroe, lo que se traslada directamente a la jugabilidad con una amplia cantidad de estilos y habilidades de combate disponibles que lo hacen especialmente atractivo y fluido.

NBA Live 19

Electronic Arts ha lanzado NBA Live 19 para Xbox One y PlayStation® 4. NBA Live 19 invita a los jugadores a convertirse en ‘The One’ y forjar su propio camino como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Y es que el videojuego presenta la evolución de ‘The One’, el modo de juego que desafía a los jugadores a competir por el derecho a jugar junto a las superestrellas icónicas del baloncesto y formar parte de su equipo.

NBA Live 19 también incluye, por primera vez en un videojuego de baloncesto, la capacidad de crear y personalizar ¿jugadoras?. Además, la nueva característica Court Battles, agrega otro nivel de profundidad competitiva al videojuego, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de lograr el dominio global.

En NBA Live 19, los jugadores que deseen enfrentarse al mundo del baloncesto podrán crear un equipo formado por jugadores de la NBA y de la WNBA. Las Court Battles añaden una profundidad aún más competitiva y una forma completamente nueva de enfrentarse contra equipos personalizados, con reglas personalizadas y recompensas únicas. Los jugadores podrán llevar el videojuego a The Streets mientras siguen dominando The League, una versión moderna de la carrera de baloncesto que ofrece una progresión uniforme y unificada a través de las canchas mundiales y de la NBA.

NBA Live 19 ha sido desarrollado por EA Tiburon y ya está disponible para Xbox One y PlayStation 4.

Dragon Quest XI Echoes of an elusive age

Dragon Quest XI Ecos de un Pasado Perdido irrumpe en PS4 y lo hace después de poner patas arriba las tierras niponas con un éxito de ventas atronador. Nueva aventura, la potencia de PS4 y, por supuesto, los diseños de Akira Toriyama, que serán la piedra angular del proyecto.

Dragon Quest XI quiere añadir más gloria a la saga, y con sus preciosos escenarios, un interesante sistema de combate y una historia atractiva, tendremos un juego que puede ser disfrutado por toda clase de jugadores, teniendo detalles de obra maestra salpicados en su conjunto.

La historia empieza con nuestro protagonista, un chico de 16 años viviendo tranquilo en su poblado. Un día, uno de los niños desaparece y en su rescate nos vemos obligamos a usar un poder desconocido que emana de nuestra mano.

Aparece una marca que según los sabios de la aldea, es la del elegido, la reencarnación del héroe que una vez salvó al mundo de la destrucción. Esos sabios nos mandarán en una misión a ver al Rey, que está esperando la llegada de aquel que volverá a salvarlos de la tragedia.