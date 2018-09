Todos sabemos que un festival tiene dos caras: la música y la fiesta. El DCODE 2018 tuvo mucho de las dos. De los grupos y artistas que participaron en esta edición ya os hablábamos mientras algunos seguíais de fiesta y otros ya sufríais la resaca. Ahora os toca el turno a vosotros, el público, verdadero protagonista.

Nos presentamos a este evento buscando las últimas tendencias en moda festivalera y nos encontramos con que la prenda estrella fue, sin duda, el chubasquero (y la bolsa de basura en su defecto). Pero eso no os detuvo, debajo del colorido plástico se escondían vuestras ¿mejores? galas.

Si algo podemos decir sobre el mood del festival es que la lluvia no logró desmotivar las ganas de diversión de los asistentes. En el recinto, preparado para acoger a gente de todas las edades, se respiraba el buen ambiente, y estamos seguros de que ese fue uno de los motivos por los que acabó saliendo el sol.

De todos los temazos, nuestro favorito fue vuestro Singing In The Rain, prueba de que sois unos verdaderos Riders On The Storm. Aquí os dejamos una selección de imágenes de los momentos que nos regalasteis.

¡Que las disfrutéis!