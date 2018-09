¿Cómo reaccionarías si tu pareja te hace esto?

Te llaman y te dicen que tu pareja se ha olvidado el DNI en un hotel. A ti te suena raro porque claro, tú no has estado en ningún hotel, así que te empiezas a poner nervioso y a no entender muy bien qué te dicen.

El recepcionista parece no entender nada tampoco y entre los dos vais atando cabos. Tú no eres rubio, ni saliste de casa ese viernes por la noche... ¿Qué estará pasando entonces?

¡Imagínate la que se lía cuando la persona piensa que su pareja estuvo en un hotel con otro! Escucha y ponte en su lugar por un momento.

Y ahora... ¡Anímate a pedir una prueba de novios! Manda un correo a andaya@los40.com. Deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo muy pronto.