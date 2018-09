Dani Martín y su segunda juventud

#LoQueMeDaLaGana. Este es el hashtag que define el verano 2018 de Dani Martín que nos está recordando a su época de El canto del loco. Esa actitud rebelde, de chico malo que pasa de todo y todos y que le confiere esa aura de chulo y canalla que enamoraba a sus fans… sigue perenne.

Y lo hemos podido comprobar con una de las últimas fotografías que ha compartido en su Instagram. Él, de espaldas y completamente desnudo haciendo una doble peineta. “El verano del culo!”, lo definía.

¿De dónde viene esa pose descarada y qué es lo que encierra? Sólo él puede contestar, pero lo cierto es que, últimamente, el cantante nos recuerda, cada vez más, al chico que lideraba ese grupo que revolucionó masas en esa primera década de siglo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 9 Sep, 2018 a las 4:03 PDT

“Macarreta!!! Me siento más joven que nunca!!! Hacía mucho que no me rapaba yo mismo!! Recuerdos y presente!! Que gilipollez, pues me hace mucha ilusión haberlo hecho! Fresquito pal verano! Niñato41! Salón de belleza Dani Martín, cada día un peinado!!”. Este es el mensaje que dejaba escrito en redes el pasado 19 de agosto. Sí, se había rapado el pelo, como cuando protagonizó Yo soy la Juani de Bigas Luna.

¿Está viviendo una segunda juventud? Puede que en apariencia sí pero sus reflexiones dejan ver que aquel ‘niñato’ ha madurado. Reconoce tener miedos y aspira a convivir con ellos.

Nos gustará verle en la próxima edición de LOS40 Music Awards 2018. El 2 de noviembre será uno de los invitados de la gala.