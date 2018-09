Ana Guerra, Pablo Lopez, Bisbal, Bunbury… y muchos más… ¡Enamorados de un mismo disco!

De las noches de Libertad 8, noches de sueños y canciones, de esos primeros años con Pedro recién llegado a Madrid, nace Golosinas, uno de los discos de canción de autor más importantes de la historia de nuestro país. Lo es por muchos motivos. Vamos por partes.

Una de las principales bazas de estas Golosinas, es que nos acerca a un artista en estado puro, prácticamente desnudo, con un reducido acompañamiento musical, un disco que hoy ninguna discográfica se atrevería a publicar. En los tiempos de las superproducciones musicales, donde la base rítmica y la potencia de la producción priman por encima de todo, en una industria donde el mensaje y la belleza son puestos, a menudo, en segundo plano, y son enterrados bajo una cantidad exagerada de arreglos, es un milagro que este disco sea reeditado.

Pedro no quiso caer en corrientes ni modas, decidió mantener su esencia y así nos la vuelve a traer hoy. La magia no necesita maquillaje. ¿Qué le vas a añadir a “El marido de la peluquera” o a “Deseo”? Este disco es la esencia de lo que él siempre ha sido como artista. Los pocos arreglos musicales que aparecen en las canciones son sutiles y deliciosos, una extensión de lo que es Pedro, todo un acierto y diría que, también, un acto heroico.

Este disco es histórico, un disco de los que ya no se hacen, por las letras, por la calidad de las melodías, por la voz perfecta, porque huye de todo convencionalismo y solo muestra a un artista en exploración llegando a las entrañas de la vida, para contárnosla a su modo personal e intransferible. Pedro y estas canciones son irreemplazables. Es el disco de un bendito. Y nosotros los seres bendecidos por llevar más de 20 años disfrutándolo y por recibir una nueva bendición al verlo reeditado. Solo espero que encuentre acomodo en alguna radio para que las nuevas generaciones que se hayan podido perder a Pedro se suban a su música y se dejen llevar por las aguas tranquilas de su voz. Van a encontrar un mundo. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en que esto no es un disco sino un regalo para los sentidos.

Una vez analizado el tipo de disco ante el que estamos y su influencia en la gente que iba a sus primeros conciertos, no puedo dejar de hacer una cosa: recalcar la importancia de este disco dentro de la historia de la canción de autor de nuestro país por la influencia que ha tenido en muchos de los que ahora la cultivamos. Sé de muchos compañeros de oficio, músicos importantes, como Ismael Serrano, Luis Ramiro, Funambulista, Andrés Suárez, Alejandro Martínez y otros, que incluyen este disco entre los discos que les cambiaron la vida. Algunos de ellos llegan a reconocer que sin Golosinas no serían quienes son como artistas.

Por todos es sabido que un artista es el resultado de su sensibilidad, de sus vivencias y de las fuentes de las que bebe. En el caso de este disco, no es que hayamos bebido de él, es que nos lo hemos estado sirviendo en nuestra copa día tras día, año tras año, aprendiendo y analizando sus canciones, compartiéndolas en largas noches de farra con otros amigos cantautores y las seguimos celebrando desde hace veinte años.

Obra redonda donde las haya, una joya que recoge el estado de ánimo de una época y que sigue vigente en la actualidad. Estas son las canciones que nos marcaron a nuestros 20 años, las que nos dijeron quiénes éramos, qué sentíamos, las que nos contaron nuestra vida. Dudo mucho que un joven que se siente hoy tranquilamente a respirar estas canciones las sienta como ajenas. Son canciones que al escucharlas te hacen volver a aquella época y esa esencia se mantiene intacta para aquellos que escuchan este disco por primera vez, porque mantiene esa pureza, esa inocencia de tu primer amor, de tu primer desengaño, de las primeras dudas y de los primeros recuerdos.

No se trata solo de una colección bellísima de canciones, sino de un espejo para muchísimas personas, un símbolo generacional. No son simplemente melodías y letras, no. Es un paquete de cartas donde se confiesa lo más íntimo y personal, donde desvelamos nuestros desvelos, donde desnudamos (o descubrimos, lo que viene a ser lo mismo) la vida, donde confesamos todo aquello que de otro modo, éramos incapaces de decir.

Pedro fue El Guardián entre el Centeno para toda una generación, rescató a muchos jóvenes, a esos niños grandes asustados que podrían haber caído por el abismo. Él les dio la mano con estas canciones, los arrebató, los enamoró. Y al arrebatar a toda una generación, como maestro nuestro, nos ayudó a conducirnos el resto de nuestras vidas, nos marcó el camino, nos dio una oportunidad.

Por tanto, este texto no es un repaso histórico, sino una carta de amor, una flecha de agradecimiento que lanzo hoy desde mi casa de Argüelles para clavarla en el corazón de Pedro, uno de mis maestros, el chico canario que compuso “Contamíname”, las más bella y sutil canción contra el racismo, el mismo que convirtió en canción la mejor película que he visto en mi vida, “El marido de la peluquera”, el que resumió la disipación instantánea del “Deseo” al ser cumplido, el que viajó a nuestra infancia y adolescencia para contarnos cómo fue, en “Dos mil Recuerdos”, el que sabe que “Hay mil maneras de derrotar a un hombre”, pero solo el amor puede derrotarlo de mil modos diferentes, el mismo chico que nos enseñó, como a “Greta”, que las heridas son el precio de vivir y que solo muere quien olvida las utopías, como queda patente en “Las gafas de Lennon”. Vaya disco. Gracias Pedro, por enseñarnos el camino.

MARWAN 2018