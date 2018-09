Maroon 5 y Morat se lo han currado esta semana en la lista

Somos conscientes de que a los seguidores incondicionales de la lista no os basta con saber quién es el número 1 cada semana. El repaso de los sábados encierra, además de ese, otros muchos detalles que os gusta conocer y a nosotros nos encanta comentar. De modo que, una vez dicho que Solo, de Clean Bandit feat. Demi Lovato, es el líder esta semana, procedamos a diseccionar el chart en busca de esos otros detalles.

Podemos detenernos a destacar un hecho que no se da con frecuencia. Resulta que la semana anterior Maroon 5 feat. Cardi B habían sido la subida más fuerte con Girls like you. Bueno, pues por segunda semana consecutiva este tema es la subida más importante. Tras un salto de cinco posiciones, ahora suena desde el #15. Como sigan con esa racha, dentro de muy poco los tendremos en puestos de cabeza. También podemos recordar que Cardi B hace doblete: I like it está en el #25.

Morat son la entrada más fuerte de la semana (y única) con Cuando nadie ve, un tema precioso que habla de las relaciones que se mantienen al resguardo de las miradas. De este modo, los colombianos pasan a engrosar la lista de parceros en la lista, que se elevan a siete (además de Piso 21, Maluma, Shakira, Sebastián Yatra, J Balvin y Manuel Turizo).

Sofía Reyes retiene el récord de permanencia con 1, 2, 3, que después de 27 semanas ahora está en el #11 (donde repite). Pero todo esto que te estamos contando te quedará todavía más claro si miras el vídeo que encabeza estas líneas, presentado por Tony Aguilar.