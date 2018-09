Este es el mejor músico callejero del mundo y es español

Se llama Borja Catanesi y es el mejor del mundo. Sí, este valenciano ha ganado la primera edición de los Universal Street Games que se han celebrado en Estados Unidos.

Este artista de solo 23 años, nos ha contado que desde los 17 toca en la calle. En total ha mostrado su música en más de 50 ciudades de todo el mundo y es que, él nos recuerda que la música no tiene límites.

Borja Catanesi demuestra que la música es libertad y por eso puede tocar en cualquier rincón el mundo. No hay fronteras, no hay límites para la música. Borja nos ha contado que cada público es muy diferente pero que quizás se queda con los holandeses porque son gente muy abierta.

Tampoco te creas que por ser el músico callejero número 1 se libra de las multas... Alguna le cae por tocar en la calle: ''No hay normativas que estén adaptadas para que hoy en día la gente toque en la calle''. No nos ha querido decir cuánto gana pero dice que no se queja.

El oro que ha conseguido en este certamen internacional le sirve de impulso. Por un lado para reconocer su talento y, por otro, para promocionar su primer disco. Catanesi saca disco este mes de septiembre y gracias a esto será posible que su música llegue a más gente.

Olé por él y a tope con las personas talentosas de este país.