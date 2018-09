El pintalabios inspirado en Cardi B se agota en 24 horas

Si a día de hoy hablamos de Cardi B es imposible no recordar su pelea viral con Nicki Minaj en la Semana de la Moda de Nueva York que terminó con zapatos volando por la fiesta de Harper’s Bazaar. Raro es el que no se ha enterado porque no se ha hablado de otra cosa en los últimos días.

Quizás haya sido esa polémica la que haya ayudado a que el pintalabios que ha sacado al mercado Tom Ford, inspirado en la rapera, se haya agotado en tan solo 24 horas.

El lanzamiento se hizo tan solo un día después de la pelea y aunque muchos cuestionaban el momento elegido e, incluso, pedían su retirada, lo cierto es que ha sido todo un éxito.

Se trata de un pintalabios de la colección Boys&Girls de la firma que ya tiene otros modelos inspirados en celebs como Naomi (Campbell) o Dakota (Johnson). Cardi, de un tono azul cobalto, está inspirado en una de las presentaciones de la rapera.

Tom Ford aprovechó el backstage de su desfile en la NYFW para presentar el nuevo proyecto que, visto lo visto, ha sido todo un éxito. Desde luego, no podría haber tenido mejor publicidad.

Ella misma ha querido compartir la noticia en su Instagram para demostrar que, lejos de lo que ha pasado, se siente triunfadora. ¿Una manera de restregarle a Nicki Minaj sus triunfos?