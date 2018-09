Sabemos cuáles han sido las canciones del verano para Jared Leto

Hace unos días Billboard hacía su ranking anual con las canciones del verano 2018 y en él encontrábamos dos de las que Thirty seconds to mars han elegido para hacer su propia versión en BBC 1 Radio.

Un espacio en el que los artistas suelen cantar temas de otros que les han llamado la atención. Por las que ha escogido el grupo ahora sabemos qué es lo que han escuchado estos meses.

Las dos que encontramos en el top 10 de la revista norteamericana son Better now de Post Malone y Lucid dreams de Juice WRLD. Posiblemente no son las que incluiríamos en el top de las canciones que más han triunfado en España estas vacaciones, pero, sin duda, son dos a las que se han enganchado en Estados Unidos.

La tercera no está en ese ranking pero también se ha dejado escuchar mucho, la que ha unido a dos jóvenes talentos, Khalid y Normani (ex Fifth Harmony) en Love lies.

Jared Leto ha cogido los tres temas para hacer su propio mash-up en versión acústica con un coro de cinco personas que le han dado a estas piezas una nueva dimensión.

Y aunque a estas alturas ya no deberían llamarnos la atención los estilismos del cantante, son muchos los que han querido resaltar el elegido para esta ocasión.

Pantalones de chándal rosa con kimono floreado en fucsia. Y muy comentada ha sido la camiseta que llevaba impresas el nombre de 6 explícitas posiciones sexuales. Los que conocen su último disco, America, ya saben que se trata de una de las portadas que tiene este último trabajo del grupo. Así que, no se trataba más que de una camiseta de merchandising.

El grupo acaba de terminar la etapa norteamericana de su gira y vuelve a Europa para continuar con sus conciertos en los que suena Rescue me, una de esas nuevas canciones y la que eligieron para cantar también en la radio. Eso sí, con un guiño al Shape of you de Ed Sheeran.

A todos los artistas de los que Jared Leto ha cogido prestadas sus temas, les ha querido agradecer sus increíbles voces y canciones y les ha asegurado que ha sido un honor cantarlas.