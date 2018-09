Discos actuales con portadas de los 80

A poco que me hayas leído en los últimos años sabrás que una de las frases que más suelo repetir en mis artículos es que por Internet abunda el talento y hay gente capaz de crear auténticas maravillas, y más si hablamos de portadas de discos.

Hemos visto carátulas reimaginadas con lo que sucedería en los márgenes de los discos; gente capaz de recrear míticas portadas de discos en menos de 10 minutos; fans que llevan a su ídolo (por ejemplo Adele) hasta la portada de cualquier disco...

Porque durante muchos años las portadas de discos, o carátulas como comunmente las conoce la gente, eran un verdadero reto artístico para los artistas y todavía hoy en día nos regalan verdaderas obras de arte.

Da igual que el formato sea para CD o para vinilo. La gente es capaz de reconvertir discos actuales con el estilo de portadas de vinilos de los 80. Y la prueba de todo ello la tenemos en el timeline de @selendaxo.

Viendo sus publicaciones queda claro que Erick forma parte de los Selenators. A sus más de 3600 seguidores les regala auténticas joyas de arte relacionadas con fotos y portadas de Selena Gomez. Una de ellas, la recreación de su disco Revival como una portada clásica en vinilo, le ha servido para convertirse en viral.

Además de con Selena, Erick se ha atrevido también con Joanne de Lady Gaga, Younger now de Miley Cyrus, Reputation de Taylor Swift, Sweetener de Ariana Grande, Tell me you love me de Demi Lovato, Witness de Katy Perry o Lust for life de Lana del Rey.

Echa un vistazo y alucina con sus portadas.