‘Sunflower’: el tema de Netflix que está triunfando

Netflix no para de apostar por la ficción adolescente. Tras el éxito de The Kissing Booth y A todos los chicos de los que me enamoré, el grande del streaming ha apostado por Sierra Buerguess es una Perdedora.

Protagonizada por Shannon Purser (cuya cara os suena por ser Barbara en Stranger Things) y Noah Centineo (el nuevo galán de moda entre el público adolescente), la película se ha convertido en todo un fenómeno. ¡Y no nos extraña!

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención de la cinta es, sin lugar a dudas, la canción principal de la película. Se llama Sunflower y protagoniza uno de los momentos más emotivos de la película que no os vamos a revelar para no haceros spoilers.

La canción es interpretada por la misma Shannon que nos ha sorprendido con una voz dulce que no puede ir más acorde con la melodía de la canción. Con un estribillo pegadizo y una letra que envía un mensaje positivo, Sunflower se ha convertido en una de las canciones del momento. ¡Es lo que tiene el público adolescente!

'Sunflower' interpretado por Shannon Purser

No se trata de la primera vez que Shannon canta delante de las cámaras, ¡ni mucho menos! Ya lo hizo en la serie musical Rise –que no tuvo mucho éxito y acabó cancelándose- y en el capítulo especial de Riverdale dedicado al musical de Carrie.

Desde el primer momento Netflix tuvo claro que quería escribir un buen tema para la película por eso apostaron por uno de los compositores del momento: Leland. Aunque su nombre no te suene, ha trabajado para algunos de los artistas del momento: Sabrina Carpenter, Troye Sivan o Martin Garrix. ¿La canción Fetish de Selena Gomez? También estuvo en el proceso de creación.

De hecho, solo en el primer fin de semana cuenta con 1,2 millones de reproducciones en spotify. ¡Toda una proeza! Y es que no hay mejor escaparate que aparecer en Netflix, si no que se lo digan a Reyko.

Además, Sunflower cuenta con una versión interpretada por la canadiense Allie X. Con un sample de fondo y la voz más distorsionada, la artista canta una versión indie del tema que nos encanta.

Gracias a la película Sierra Burguess es una perdedora hemos descubierto este tema. Ya solo por eso, merece la pena.