Nicki Minaj y Cardi B en cifras, una guerra a zapatazo limpio

La guerra entre Nicki Minaj y Cardi B parece que no ha hecho más que empezar. Por todos es conocida la mala relación entre las dos raperas y la envidia que se tienen la una a la otra. Para prueba el zapatazo que Cardi B lanzó a Nicki Minaj en plena fiesta hace pocos días.

Zapatazo (o taconazo, mejor dicho) que no es más que otro gesto que pone de manifiesto que entre ellas hay una enemistad mayor que la que en su día tuvieron Taylor Swift y Katy Perry. Bloqueos en redes sociales, indirectas muy directas en declaraciones públicas y ataques de la una a la otra en eventos sociales son otras de las pruebas que certifican las dos raperas no se quieren mucho.

Su enemistad se remonta al momento en el que Cardi B dejó de ser anónima para convertirse, casi de la noche a la mañana, en una rapera de éxito. Con Bodak Yellow, la artista consiguió arrebatar el número 1 a Taylor Swift. En 2017, Cardi B lanzó este primer single oficial, tema con el que consiguió el número 1 de Billboard, un hito que no conseguía una mujer rapera desde Lauryn Hill, en 1998.

En solitario, Cardi B no ha vuelto a conseguir un número 1, pero sí lo ha hecho en colaboraciones: con I Like It, junto a Bad Bunny y J Balvin, o con Finesse, junto a Bruno Mars.

La carrera de Nicki Minaj se remonta a varios atrás. En 2012, con Starships, la rapera consiguió hacerse un hueco en la industria musical y triunfar como una de las grandes promesas musicales del momento. Tras este single, otros temas como Anaconda o innumerables colaboraciones con artistas de la talla de Ariana Grande o David Guetta han consagrado a Minaj como una de las raperas más influyentes.

A pesar de ello, Nicki Minaj en Billboard HOT 100 no ha conseguido un sólo número 1 en solitario, anque sí lo ha hecho en la lista específica de rap. Podríamos resumir que, en cifras totales, contando colaboraciones, Nicki Minaj posee muchas más posiciones en el TOP 5 que Cardi B.

Todo esto es más que obvio considerando que Cardi B lleva muy poco en la industria musical de éxito. Sin embargo, si juzgamos los últimos doce meses, es la rapera de origen dominicano la que se lleva la corona: ¿de ahí las envidias?

Es más que probable que este sea el motivo, aunque también hay que tener en cuenta que en un principio Cardi B y Nicki Minaj eran amigas. O por lo menos, colaboraron en un tema: MotoSport, junto a Migos. Sin embargo, parece que fue algo más anecdótico que otra cosa.

Si tenemos en cuenta la cantidad de álbumes que han sacado, es Nicki Minaj la que tiene más discos en el mercado. También es normal por la longevidad de su trayectoria. Cardi B sólo tiene un disco de estudio en el mercado, un LP: Invasion of Privacy, que salió en abril de 2018. Con este disco consiguió ser número 1, cosa que Nicki Minaj no ha alcanzado con su último trabajo.

Minaj acaba de lanzar Queen, su cuarto álbum de estudio. Con este trabajo, la rapera no ha conseguido alcanzar el número 1 en ninguno de los TOP oficiales: vendió la primera semana 189.000 unidades en Estados Unidos entre descargas y streaming. Una cifra bastante mediocre. La de Trinidad y Tobago no se lo ha tomado nada bien y ha atacado a todo lo que se le ha puesto por delante, manifestando así una de las mayores crisis de su carrera en la música.

Con todo esto, es normal que Nicki no tenga mucho aprecio a Cardi B, siendo esta última la rapera que más éxito ha cosechado recientemente. Sin embargo, decir que Cardi B es la reina es cometer un error, ya que apenas lleva un año en la industria.

Nicki Minaj lleva mucho más tiempo y aunque últimamente parece que no alcanza el éxito que conseguía hace años, la rapera sigue siendo un referente en la música. De hecho, en 2017 su nombre y su voz tuvo presencia en en al menos 26 colaboraciones. A pesar de ello, nada justifica los continuos ataques hacia Cardi B: que si se ha acostado con gente de la industria para tener éxito, que si sigue siendo una stripper fracasada o que lo que tiene que hacer es dedicarse a cuidar a su hijo. Todo ello con un victimismo con el que intenta persuadir a sus fans.

Por otra parte, Cardi B tampoco se queda callada e incluso ha llegado a la agresión física (como ya hemos contado). La rapera está harta de que Nicki le de lecciones y eso hace que estén a la que saltan. De hecho, Cardi B ha llegado a afirmar que "he dejado pasar muchas cosas. He dejado que hables pestes de mí. Has amenazado a otros artistas de la industria para que no trabajen conmigo. Ya me cansé".

En fin, una guerra que parece que, por ahora, no tiene fin. Aunque ambas acerquen posiciones, está claro que son competencia directa y que son de personalidad fuerte. Aún y todo, en el mercado del rap hay sitio de sobra para compartir trono. Si no quieren volver a colaborar, lo mejor que podrían hacer es dar lo más de sí mismas para lanzar exitazos en solitario, pero que se dejen de taconazos, ataques y victimismos.