El retorno de El Rubius

El pasado 24 de mayo El Rubius anunciaba un descanso temporal del canal que le dio la popularidad. ElRubius anunciaba su despedida momentánea de Youtube y desde ese día miles de sus suscriptores ya sólo esperaban la noticia de su regreso.

Y tres meses y medio la noticia ha llegado. El Rubius ha confirmado a través de sus redes sociales su vuelta a su canal. Y lo ha hecho de la manera que mejor se le da: con humor. Dio tres noticias una de las cuales sería falsa: volver a YT, estrenar serie Virtual Hero y analizar Roblox.

Sus suscriptores no tardaron en descartar la incorrecta y celebrar su regreso. El propio Rubén también manifestó su alegría por regresar a la actividad que tuvo que dejar temporalmente al no sentirse bien en sus últimas grabaciones: "Cada vez siento más y más presión, me siento más nervioso y me cuesta más respirar. Cada vez me costaba más respirar, dormía peor y notaba cosquilleos en las manos. La presión ha ido aumentando y mi cabeza me ha dicho que pare".

Hola guapos. Hoy tengo 3 noticias para vosotros, y una de ellas es falsa. Cual será? 🗿



1 - Este mes vuelvo a YT



2 - Mi video de vuelta será un gameplay de Roblox



3 - Hoy anuncio fecha de estreno de Virtual Hero



Os he echado de menos, cabrones <3 — elrubius (@Rubiu5) 10 de septiembre de 2018

Tras siete años de grabaciones, El Rubius se ha tomado una especie de vacaciones de más de 100 días que parecen haberle sentado muy bien. El Rubius sigue en el cuarto puesto de los youtubers con mayor número de suscriptores después de ceder su tercera plaza al brasileño Whindersson Nunes.

Cuando ElRubiusOMG cedió el tercer puesto contaba con 29,6 millones de suscriptores y en la actualidad ha conseguido superar los 30,8 sin publicar nada.

Si hacemos caso a sus palabras, su regreso está marcado para finales de septiembre.