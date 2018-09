Sebastián Yatra está triunfando con My Only One, la versión en inglés de su tema No Hay Nadie Más junto a Isabela Moner. Pero, ¿quién se esconde tras esta joven voz melodiosa? Sigue leyendo y lo descubrirás.

¿Quién es Isabela Moner? Conoce a la 'Dora, la exploradora' que conquista América junto a Sebastián Yatra

Isabela Moner es una actriz y cantante de 17 años procedente de Ohio en Estados Unidos. Hija de una peruana y de un luisiano, Moner nació superdotada, pues a los 15 años fue aceptada en la universidad. ¡Wow! Aunque este no es el único logro con el que se ha encontrado a lo largo de su vida.

A la corta edad de 10 años consiguió debutar en Broadway. Muy pocos niños pueden contar lo mismo. Si entrar en la avenida más famosa de Manhattan es un trabajo difícil, hacerlo en una producción de Evita lo complica aún más. Pero Isabela lo consiguió y lo hizo cantando junto a Ricky Martin.

Posteriormente, la joven dio el salto a la televisión, donde el canal Nickelodeon se convirtió en su familia de acogida. Primero protagonizó la serie 100 Things to Do Before High School para después conseguir un papel en la película de Splitting Adam y en Legends of the Hidden Temple: The Movie.

Isabela pasó por un sinfín de proyectos cinematográficos, como la película de Transformers: el último caballero, hasta llegar a su más reciente trabajo: Dora, la exploradora. Así es. Isabela es la que dará vida a este personaje de dibujos animados en una versión de imagen real.

Pero el cine y la televisión no son las únicas pasiones de Isabela. También lo es la música y lo ha dejado muy claro en su último tema con Sebastián Yatra, aunque no es el primer proyecto que publica. La joven ohionesa cuenta con un álbum que lo publicó en 2015, es decir, con 14 años, y que recibe el nombre de Stopping Time. A este le acompañaron dos sencillos también lanzados en el mismo año: Dream About Me y Halo. Además, cuenta con varias covers publicadas en su canal de Youtube.

Isabela puso voz a Ava en el videojuego de Kingdom Hearts X Back Cover.

Dora, la exploradora se deja interpretar por una joven repleta de nuevos proyectos con los que nos sorprenderá próximamente. Y para calentar motores, ya triunfa en América debutando en el Top 10 de iTunes en 10 países con su tema junto a Sebastián Yatra. ¿Aún no lo has escuchado?