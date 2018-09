'Nina Cried Power': El esparado regreso de Hozier

La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Andrew Hozie-Byrne, más conocido como Hozier, sale de un periodo de hibernación de 4 años y regresa con el lanzamiento de su nuevo EP Nina Cried Power, al que seguirá un álbum completo que llegará el próximo 2019.

El trabajo inlcuye cuatro canciones en las que la temática principal, de cariz político, hace referencia al activismo social y al espíritu de protesta, y con las que el artista busca hacer honor a su enorme gusto por la tradición del rock americano de raíces negras.

Como él mismo explicaba en una entrevita para Billboard, sin blues no habría rock and roll, pero es que este género musical, que cuenta con grandes figuras como Muddy Waters o John Lee Hooker, tampoco habría existido de no ser por una de las mayores atrocidades de la historia humana: el tráfico de esclavos negros en América.

Toda la música popular se traduce del trabajo, los logros y el legado de los artistas negros

Es por ello que Hozier no ha podido dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje con este nuevo adelanto a grandes referentes musicales y activistas del movimiento por los derechos civiles iniciado por Martin Luther King. En sus propias palabras: "toda la música popular se traduce del trabajo, los logros y el legado de los artistas negros". El sencillo que da nombre al EP, Nina Cried Power, es la máxima expresión de sus intenciones.

Nina Simone, Joni Mitchell, John Lennon, Billie Holliday, James Brown, B.B King o Marvin Gaye son algunos de los artistas a los que se hace referencia en este tema titular. Pero además de ellos, Andrew sintió la necesidad de contar con la participación vocal de Mavis Staples, reconocida cantante de soul y góspel que también aparece mencionada en la propia canción.

Ambos se conocieron por primera vez en el Festival de Blues de Australia, donde tuvieron oportunidad de hablar. Posteriormente se volvían a encontrar en el Festival de Folk de Newport, donde el cantante (junto a otros artistas) tenía la oportunidad de subir al escenario para acompañar durante su último número a Mavis. Desde entonces tuvo claro que debía colaborar con ella en cuanto se le presentase la oportunidad.

En el single también nos encontramos con la participación de Booker T Jones al órgano, cuyo sonido es otra de las particularidades más destacadas.

Sobre este mismo tema, Hozier dice: "Mi idea era reflejar la esperanza, solidaridad y el amor que podemos encontrar en el ser humano. De alguna manera la canción es un agradecimiento a un legado de artistas del siglo XX cuyo trabajo nos ha inspirado a todos y que nos han ayudado en momentos de incertidumbre".

El que es el adelanto del segundo trabajo del irlandés sucede a su primer álbum titulado Hozier (2014) donde se incluía Take Me To Churc, un éxito por el cual fue nominado a los Grammy y que posteriormente le merecía el Premio Ivor Novello 2015, alcanzando la posición número 1 en Spotify y con una inmejorable acogida en todas las plataformas streaming.

Por su parte, este primer lanzamiento fue Disco de Platino en 20 países. ¿Correrá Andrew la misma suerte con Nina Cried Power?

Round two!